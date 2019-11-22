Оздоев: Оцениваю выступление сборной России в отборе на Евро-2020 на пятерку

Полузащитник «Зенита» и сборной Россииподвел итоги завершившейся отборочной части турнира Евро-2020.

«Если говорить о прошедшем отборочном турнире чемпионата Европы, то я бы его оценил на пятерку. Потому что основная задача выхода в финальную часть континентального первенства была решена. А это самое главное, когда удается добиться ключевой цели.

Думаю, для нас это скорее хорошо. На самом деле, если оценивать нашу недавнюю встречу с бельгийцами в Санкт-Петербурге, то мы точно не заслуживали в ней поражения. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее.

Всегда говорят: мастерство — это когда ты даешь полумомент футболистам высокого уровня, и они его безошибочно решают. В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем», — цитируют Оздоев «Известия». 0