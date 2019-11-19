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    Президент Серии А ушел в отставку

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    Как сообщает Sky Sport Italia, глава итальянской Серии А Гаэтано Миччике ушел со своего поста.

    Гаэтано Миччике
    Гаэтано Миччике

    К такому решению Миччике пришел после обвинений со стороны владельца клуба «Дженоа» Энрико Прециози. По словам Прециози, Миччике якобы занял эту должность с нарушением правил, прописанных в регламенте Серии А.

    Вследствие этого Федерации футбола Италии завело дело и начала расследование.

    «Я хочу объявить о своей отставке с поста президента Серии А. В последние месяцы я работал над трансформацией итальянского футбола. Это преобразование, целью которого являлось сближение болельщиков с миром футбола и спорта в целом. Я благодарю всех, кто работал со мной, но я не могу работать в той обстановке недоверия, что сложилась сейчас», — сказал Миччике перед своим уходом. 0

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