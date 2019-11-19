Президент Серии А ушел в отставку

Как сообщает Sky Sport Italia, глава итальянскойушел со своего поста.

К такому решению Миччике пришел после обвинений со стороны владельца клуба «Дженоа» Энрико Прециози. По словам Прециози, Миччике якобы занял эту должность с нарушением правил, прописанных в регламенте Серии А.

Вследствие этого Федерации футбола Италии завело дело и начала расследование.

«Я хочу объявить о своей отставке с поста президента Серии А. В последние месяцы я работал над трансформацией итальянского футбола. Это преобразование, целью которого являлось сближение болельщиков с миром футбола и спорта в целом. Я благодарю всех, кто работал со мной, но я не могу работать в той обстановке недоверия, что сложилась сейчас», — сказал Миччике перед своим уходом. 0