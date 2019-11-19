Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Сборная России
РФС
Голы забили Федор Чалов (ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).
Сборная России лидирует в группе 5. У подопечных Михаила Галактионова четыре победы и две ничьи (14 очков).
Первое место дает право напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.
На втором месте идет Польша, Сербия — четвертая.
Евро-2021 ( U21). Группа 5
Сербия — Россия — 0:2 (0:2)
Голы: Чалов, 8 (0:1). Сулейманов, 44 (0:2)Сербия: М.Илич, Маркович, Веселинович (Видосавлевич, 72), Машович, И.Илич, Л.Илич, Н.Петрович (Бирманчевич, 46), Нишич, Ступаревич (Чумич, 62), Йовелич, Аджич (Тедич, 72)Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Кучаев (Глебов, 65), Обляков, Сулейманов (Глушенков, 84), Чалов (Игнатьев, 72), Ломовицкий (Грулев, 84)Предупреждения: Ломовицкий, 16. Н.Петрович, 37. Машович, 54