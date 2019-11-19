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    Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Молодежная сборная России (U-21) обыграла команду Сербии (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2021.

    Сборная России
    Сборная России

    Голы забили Федор Чалов (ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

    Сборная России лидирует в группе 5. У подопечных Михаила Галактионова четыре победы и две ничьи (14 очков).

    Первое место дает право напрямую выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

    На втором месте идет Польша, Сербия — четвертая.

    Евро-2021 ( U21). Группа 5
    Сербия — Россия — 0:2 (0:2)
    Голы: Чалов, 8 (0:1). Сулейманов, 44 (0:2)Сербия: М.Илич, Маркович, Веселинович (Видосавлевич, 72), Машович, И.Илич, Л.Илич, Н.Петрович (Бирманчевич, 46), Нишич, Ступаревич (Чумич, 62), Йовелич, Аджич (Тедич, 72)Россия: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров, Кучаев (Глебов, 65), Обляков, Сулейманов (Глушенков, 84), Чалов (Игнатьев, 72), Ломовицкий (Грулев, 84)Предупреждения: Ломовицкий, 16. Н.Петрович, 37. Машович, 54
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