Клюйверт: Думаю, де Лигт сожалеет, что не перешел в «Барселону»

Директор академии «Барселоны»считает, что защитник «Ювентуса»сожалеет о своем решении перейти в туринский клуб.

«Конечно, де Лигт — отличный защитник, но в итоге он выбрал "Ювентус". Я думаю, он немного сожалеет, но так и есть. Вы должны делать выбор в жизни, и иногда вы делаете хороший, а временами — плохой. Вы должны учиться на своих решениях», — цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.

Напомним, что де Лигт перебрался в «старую синьору» летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев.

В текущем сезоне Де Лигт провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. 0