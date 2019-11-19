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    Клюйверт: Думаю, де Лигт сожалеет, что не перешел в «Барселону»

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    Директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт считает, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт сожалеет о своем решении перейти в туринский клуб.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    «Конечно, де Лигт — отличный защитник, но в итоге он выбрал "Ювентус". Я думаю, он немного сожалеет, но так и есть. Вы должны делать выбор в жизни, и иногда вы делаете хороший, а временами — плохой. Вы должны учиться на своих решениях», — цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.

    Напомним, что де Лигт перебрался в «старую синьору» летом этого года за 85 миллионов евро, несмотря на интерес каталонцев.

    В текущем сезоне Де Лигт провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. 0

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