ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — БельгияС небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку
  • 12:54
    • СКА в овертайме дожал «Адмирал»
  • 08:55
    • «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»
  • 01:07
    • Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 00:39
    • Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта

    В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0

    Футбол Футбол Италии Курьезы Скандалы
    Главный тренер итальянской юношеской футбольной команды «Инвиктасауро» Массимилиано Риччини был уволен после победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0, сообщает Football Italia.

    В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0
    В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0

    «Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола, соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло», — заявил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

    Также президент извинился перед клубом «Марина Кальчо» и заявил, что руководство единогласно приняло решение уволить тренера Риччини.

    По словам Брогелли, тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать
  • 14/11/2019 в 07:11
    •
  • Прогноз
  • Италия — Армения
  • 2.25
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совершит ли Сербия реванш в матче с Украиной?
  • Сербия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продлит ли «Армавир» безвыигрышную серию «Торпедо»?
  • «Армавир» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • 12:24
    • В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0
  • 12:39
    • «Амур» дома разгромил «Йокерит»
  • 12:08
    • Кроос заявил, что сборной Германии не хватает опыта
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 10:53
    • Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
  • 10:36
    • Гамула: Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную
  • 10:22
    • Сборная Германии установила рекорд чемпионатов Европы
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? 15/11/2019 в 21:370
  • 10:07
    • Куман: Выход на Евро-2020 — отличный результат для сборной Нидерландов
  • 07:18
    • Мужская сборная России по керлингу проиграла Дании на групповом этапе ЧЕ
  • 07:04
    • Черчесов обошел Хиддинка по числу матчей со сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие