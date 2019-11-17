Главный тренер итальянской юношеской футбольной команды «Инвиктасауро»был уволен после победы над клубом «Марина Кальчо» со счетом 27:0, сообщает Football Italia.

В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0 globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла "Марину Кальчо" со счетом 27:0. Это противоречит ценностям юношеского футбола, соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло», — заявил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

Также президент извинился перед клубом «Марина Кальчо» и заявил, что руководство единогласно приняло решение уволить тренера Риччини.

По словам Брогелли, тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и прежде всего воспитывать их. 0