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    Хачатурянц: Нужно сделать работу судей максимально прозрачной

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    Новый глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал свое назначение на пост.

    Работа судей станет прозрачнее
    Работа судей станет прозрачнее

    «Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством.

    Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной — открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.

    Мне кажется, такого низкого уровня престижа судейства не было ранее еще никогда. А антикризисный менеджмент — это то, чем я занимаюсь последние годы.

    Мне кажется, для того, чтобы управлять, нужны все-таки менеджеры, а не судьи. Здесь необходим системный подход — то, чем мы занимались последние четыре месяца.

    Программа реформ была представлена только сейчас, но ей предшествовала очень серьезная работа. Фактически пять месяцев эксперты, серьезные юристы анализировали текущую ситуацию.

    Чтобы системно подойти к проблеме, необходимо в первую очередь ее изучить, понять, что в ней не так и как это можно изменить. А уже дальше сделать дорожную карту и проверять, как эта программа будет внедряться.

    Программа 2013–2020 годов содержит в себе очень много здравых мыслей. Но проблема заключается в том, что большинство этих идей просто не были воплощены в жизнь», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Эксрпесс».

    Напомним, 51-летний Хачатурянц в июне вошел в состав судейского комитета. 0

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