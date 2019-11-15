Венгрия — Уругвай: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/uruguay
На 15-й минуте счет открыли гости благодаря голу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Через шесть минут Брайан Родригес удвоил преимущество своей сборной. Венгерская команда ответила голом нападающего «Майнца» Адама Салаи на 24-й минуте.
В следующем матче сборная Уругвая проведет контрольную игру с Аргентиной, а Венгрия встретится с «Уэльсом» в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Товарищеский матч
Венгрия — Уругвай — 1:2 (1:2)
Голы: Кавани, 15 (0:1). Родригес, 21 (0:2). Солои, 24 (1:2)Венгрия: Дибус, Корхут (Ж.Надь, 75), Барат (Салаи, 72), Ланг, Беше, Джуджак (Ковач, 54), Кальмар (Хольман, 83), Вида, Собослои (А.Надь, 67), Солои (Фецешин, 60), ВаргаУругвай: Муслера, Годин, Коатес, Гонсалес, Винья (Лаксальт, 68), Вальверде (Торрейра, 67), Бентанкур (Весино, 53), Л.Суарес (Гомес, 46), Кавани (Стуани, 74), Родригес (Перейро, 82), ЛосаноПредупреждения: Кальмар, 34. Коатес, 39