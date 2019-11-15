Венгрия — Уругвай: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаяв товарищеском матче, который состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», обыграла национальную командусо счетом 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/uruguay 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 15-й минуте счет открыли гости благодаря голу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Через шесть минут Брайан Родригес удвоил преимущество своей сборной. Венгерская команда ответила голом нападающего «Майнца» Адама Салаи на 24-й минуте.

В следующем матче сборная Уругвая проведет контрольную игру с Аргентиной, а Венгрия встретится с «Уэльсом» в рамках отборочного этапа Евро-2020.