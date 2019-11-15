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    Сборная Уругвая одержала победу над Венгрией в контрольном поединке

    Венгрия — Уругвай: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Уругвая Сборная Венгрии
    Сборная Уругвая в товарищеском матче, который состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», обыграла национальную команду Венгрии со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 15-й минуте счет открыли гости благодаря голу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Через шесть минут Брайан Родригес удвоил преимущество своей сборной. Венгерская команда ответила голом нападающего «Майнца» Адама Салаи на 24-й минуте.

    В следующем матче сборная Уругвая проведет контрольную игру с Аргентиной, а Венгрия встретится с «Уэльсом» в рамках отборочного этапа Евро-2020.

    Товарищеский матч
    Венгрия — Уругвай — 1:2 (1:2)
    Голы: Кавани, 15 (0:1). Родригес, 21 (0:2). Солои, 24 (1:2)Венгрия: Дибус, Корхут (Ж.Надь, 75), Барат (Салаи, 72), Ланг, Беше, Джуджак (Ковач, 54), Кальмар (Хольман, 83), Вида, Собослои (А.Надь, 67), Солои (Фецешин, 60), ВаргаУругвай: Муслера, Годин, Коатес, Гонсалес, Винья (Лаксальт, 68), Вальверде (Торрейра, 67), Бентанкур (Весино, 53), Л.Суарес (Гомес, 46), Кавани (Стуани, 74), Родригес (Перейро, 82), ЛосаноПредупреждения: Кальмар, 34. Коатес, 39
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