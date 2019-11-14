Талалаев: С таким судейством «Ротор» уже вышел в РПЛ

Главный тренерпожаловался на судейство после поражения от(0:2) в 23-м туре ФНЛ.

В турнирной таблице волгоградцы поднялись на второе место, обойдя подмосковную команду.

«Хочется поздравить "Ротор" с выходом в премьер-лигу. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь — очень сложно противостоять, когда такое противодействие идет.

Мне сложно упрекнуть в чем-то своих игроков в действиях в обороне. Потому что кроме этого штрафного, с которого был забит гол, кроме пенальти, моментов у наших ворот не было. У меня есть претензии к игрокам группы атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не достигали результата. Потому что из трех моментов с пяти метров, конечно, надо забивать. Что касается борьбы, думаю, здесь всем все понятно. Когда у тебя 30 с лишним фолов, а у соперника — 15, очень сложно что-то противопоставить. Но при этом мы достаточно качественно играли в футбол, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.

Мы готовимся к "Чертаново", уже просмотрели три игры. В среду у них, кажется, тоже удаление у соперника было. Нам предстоит с ними сыграть без трех игроков основы. То, что будем биться до конца — в этом сомнений нет. А забьем или нет — зависит от того, как пацаны скинут с себя эту психологическую скованность и реализуют моменты. Едем зализывать раны», — цитирует Талалаева «Матч ТВ». 0