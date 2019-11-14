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    Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

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    Немецкий концерн Adidas прокомментировал отказ футбольной сборной России выступать в новой форме, разработанной им к играм чемпионата Европы 2020 года.

    Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
    Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

    «Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — приводит заявление концерна Deutsche Welle.

    Напомним, причиной недовольства новой формой является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России.

    Ранее стало известно, что в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет в старой форме, несмотря на недавнее представление нового комплекта. 0

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