Немецкий концерн Adidas прокомментировал отказ футбольной сборнойвыступать в новой форме, разработанной им к играм чемпионата Европы 2020 года.

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — приводит заявление концерна Deutsche Welle.

Напомним, причиной недовольства новой формой является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России.

Ранее стало известно, что в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет в старой форме, несмотря на недавнее представление нового комплекта. 0