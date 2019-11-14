Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
globallookpress.com
«Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — приводит заявление концерна Deutsche Welle.
Напомним, причиной недовольства новой формой является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии, а не России.
Ранее стало известно, что в заключительных матчах отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России сыграет в старой форме, несмотря на недавнее представление нового комплекта. 0