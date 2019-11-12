Ван Дейк — футболист года по версии Goal

Вирджил ван Дейк стал футболистом года по версии издания Goal. В тройке лучших не оказалось Криштиану Роналду.

Ван Дейку в прошлом сезоне удалось выиграть Лигу чемпионов. Также футболист дошел до финала Лиги наций вместе со своей национальной командой и в составе «Ливерпуля» он выиграл трофей Суперкубка УЕФА.

Второе место занял форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси. На третьей строчке оказался одноклубник Ван Дейка нападающий Мохаммед Салах.

Криштиану Роналду оказался на четвертой позиции, а вслед за ним расположился Садио Мане.

Вот 10 лучших футболистов по версии Goal:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция). 0