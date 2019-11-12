ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • 17:54
    • Жоау Мариу выбыл до конца года
  • 17:30
    • Ван Дейк — футболист года по версии Goal
  • 17:17
    • Черчесов о подготовке сборной: Главное — грамотно подготовиться
  • 16:25
    • Акинфеев не вернется в сборную из-за травмы колена
  • 13:55
    • «Динамо» ждет пополнение бюджета в следующем сезоне
    Все новости спорта

    Ван Дейк — футболист года по версии Goal

    Футбол УЕФА Между тем Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Примера Футбол Испании Барселона Серия A Футбол Италии Ювентус Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Аякс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вирджил ван Дейк стал футболистом года по версии издания Goal. В тройке лучших не оказалось Криштиану Роналду.

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    Ван Дейку в прошлом сезоне удалось выиграть Лигу чемпионов. Также футболист дошел до финала Лиги наций вместе со своей национальной командой и в составе «Ливерпуля» он выиграл трофей Суперкубка УЕФА.

    Второе место занял форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси. На третьей строчке оказался одноклубник Ван Дейка нападающий Мохаммед Салах.

    Криштиану Роналду оказался на четвертой позиции, а вслед за ним расположился Садио Мане.

    Вот 10 лучших футболистов по версии Goal:

    1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
    2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)
    3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
    4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)
    5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)
    6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)
    7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)
    8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)
    9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
    10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).     0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • Вчера в 20:05
    •
  • Прогноз
  • «Химки» — «Ротор»
  • 1.79
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как выступит «Спартак» в московском дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сможет ли Федерер разгромить главного аутсайдера Лондона?
  • Федерер — Берреттини. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Вратарям будет тяжело в матче в Филадельфии
  • «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября 07:260
  • 17:39
    • Ибрагимович может перейти в «Болонью»
  • 16:46
    • Луческу: Ювентус« будет идеальным клубом для Виллиана
  • 13:44
    • Салах может получить рецидив старой травмы
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» Вчера в 02:310
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 12:43
    • «Манчестер Сити» готовится к большим трансферным тратам
  • 11:54
    • Жоау Мариу исключен из заявки сборной Португалии на ноябрьские матчи
  • 11:39
    • Бывший наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • 10:07
    • Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России
  • 08:58
    • «Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан»
  • 08:10
    • Овечкин вышел на чистое 39 место по очкам в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие