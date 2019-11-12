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    Гончаренко: Подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил с заявлением по поводу своих высказываний в адрес судей в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Гончаренко не понравилось судейство в первом тайме встречи. Когда команды уходили на перерыв, специалист подошел к арбитрам и высказал свои претензии, за что получил желтую карточку.

    Позже Гончаренко снова подошел к судьям в подтрибунном помещении и выразил недовольство, используя нецензурную лексику.

    «В перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" — ПФК ЦСКА в подтрибунном помещении стадиона "Фишт" произошла ситуация, в ходе которой часть моего разговора с судьей матча и его помощниками попала в объективы телекамер.

    Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров.

    Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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