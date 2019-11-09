«Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над самарскими(2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Спартаковцы разыграли по центру, Бакаев мягко забросил мяч между трёх защитников, Понсе ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил мимо Рыжикова.

На 71-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Срджн Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Мешков после видеопросмотра удалил серба.

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На 82-й минуте «Крылья» остались вдевятером и заработали пенальти в свои ворота.

Зобнин вырезал подачу в штрафную самарцев, Рыжиков ошибся на выходе, Понсе бил по пустым воротам, а защитник Максим Карпов по-волейбольному вынес мяч руками из пустых ворот, за что получил красную карточку.

Зелимхан Бакаев с «точки» на исполнение пробил в угол — Рыжиков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.