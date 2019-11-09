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    «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

    «Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
    «Спартак»

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Спартаковцы разыграли по центру, Бакаев мягко забросил мяч между трёх защитников, Понсе ворвался в штрафную «Крыльев» и пробил мимо Рыжикова.

    На 71-й минуте самарцы остались в меньшинстве. Срджн Мияйлович, лёжа на газоне, высоко задрал ногу и ударил Понсе в бедро. Мешков после видеопросмотра удалил серба.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На 82-й минуте «Крылья» остались вдевятером и заработали пенальти в свои ворота.

    Зобнин вырезал подачу в штрафную самарцев, Рыжиков ошибся на выходе, Понсе бил по пустым воротам, а защитник Максим Карпов по-волейбольному вынес мяч руками из пустых ворот, за что получил красную карточку.

    Зелимхан Бакаев с «точки» на исполнение пробил в угол — Рыжиков угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.

    В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.

    РПЛ. 16-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (1:0)
    Голы: Понсе, 3 (1:0). Бакаев, 83 — с пенальти (2:0)«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Гапонов, Зобнин, Крал, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Мирзов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон (Шюррле, 77)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Бурлак, Лысцов (Радонич, 63), Полуяхтов, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский, Соболев (Гынсарь, 74)Предупреждения: Бакаев, 76. Крал, 80Удаления: Мияйлович, 71 (удар соперника ногой). Карпов, 81 (фол последней надежды)
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