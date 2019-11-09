Примера. «Реал» играет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту»

С 8 по 10 ноября проходят матчи 13-го тура испанской Примеры

«Реал Сосьедад» — «Леганес» 1:1

«Реал Сосьедад» и «Леганес» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании (1:1).

На 63-й минуте Микель Мерино вывел хозяев вперед, но спустя 15 минут Юссеф Эн-Несири сравнял счет.

Ничья позволила «Реал Сосьедад» выйти на первое место, опередив «Реал» и «Барселону». «Леганес» идет на последней строчке.

Примера. 13-й тур «Реал Сосьедад» — «Леганес» — 1:1 (0:0) Голы: Мерино, 63 (1:0). Эн-Несири, 78 (1:1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 78), Янузай (Сангальи, 69), Оярсабаль«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Брэйтуэйт (Руибаль, 88), Арнаис (Эн-Несири, 46)Предупреждения: Ресио, 2. Монреаль, 19. Бустинса, 38. Родригес, 57. Омеруо, 86. Росалес, 90+4. Мерино, 90+6Удаление: Родригес, 90+7

«Алавес» — «Вальядолид» 3:0

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Вальядолид». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

Счет на 26-й минуте открыл нападающий «Алавеса» Хоселу, пробивший в угол ворот Хорди Масипа с линии штрафной.

Спустя шесть минут полузащитник Томас Пина удвоил преимущество хозяев, добив мяч в сетку с полуметра после грубой ошибки голкипера «Вальядолида», не сумевшего удержать мяч в руках.

На 75-й минуте «Алавес» получил право на пенальти, который реализовал Лукас Перес.

«Алавес» прервал трехматчевую серию без побед и вышел на 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Вальядолид» с 17 очками занимает 13-е место.

Примера. 13-й тур «Алавес» — «Вальядолид» — 3:0 (2:0) Голы: Хоселу, 26 (1:0). Томас Пина, 32 (2:0). Лукас, 75 — с пенальти (3:0)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина (Бурги, 86), Гарсия, Хоселу (Понс, 77), Лукас, Алейш Видаль, Риоха (Берк, 61)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Барба, Мойяно (Порро, 65), Салису, Мичел, Алькарас, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 46), Вилья (Рамирес, 46)Предупреждения: Лагуардия, 6. Барба, 31. Гарсия, 33. Риоха, 59. Алькарас, 74. Порро, 84

«Валенсия» — «Гранада» 2:0

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 2:0.

На 74-й минуте встречи счет открыл защитник Даниэль Васс, а на 7-й компенсированной минуте игры окончательный счет установил полузащитник Ферран Торрес.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч из-за мышечного повреждения.

«Валенсия» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Гранада» — 6-я строчка и 20 баллов.

Примера. 13-й тур «Валенсия» — «Гранада» — 2:0 (0:0) Голы: Васс, 74 (1:0). Торрес, 90+7 (2:0)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья (Хауме Коста, 36), Родриго (Гамейро, 52), Гомес, Торрес, Вальехо (Ли Кан Ин, 87)«Гранада»: Силва, Кини, Дуарте, Санчес, Нева (Фернандес, 81), Гоналон (Монторо, 63), Азиз (Мачис, 75), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, ВадильоПредупреждения: Гоналон, 39. Азиз, 44. Кини, 78. Монторо, 89. Эррера, 90+2

«Эйбар» — «Реал Мадрид»

9 ноября, 20:30 мск

«Барселона» — «Сельта»

9 ноября, 23:00 мск

«Мальорка» — «Вильярреал»

10 ноября, 14:00 мск

«Атлетик» Б — «Леванте»

10 ноября, 16:00 мск

«Атлетико» М — «Эспаньол»

10 ноября, 18:00 мск

«Хетафе» — «Осасуна»

10 ноября, 20:30 мск

«Бетис» — «Севилья»

10 ноября, 23:00 мск