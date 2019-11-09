Примера. «Реал» играет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту»

«Реал Сосьедад» — «Леганес» 1:1
«Реал Сосьедад» и «Леганес» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании (1:1).
На 63-й минуте Микель Мерино вывел хозяев вперед, но спустя 15 минут Юссеф Эн-Несири сравнял счет.
Ничья позволила «Реал Сосьедад» выйти на первое место, опередив «Реал» и «Барселону». «Леганес» идет на последней строчке.
«Алавес» — «Вальядолид» 3:0
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Вальядолид». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.
Счет на 26-й минуте открыл нападающий «Алавеса» Хоселу, пробивший в угол ворот Хорди Масипа с линии штрафной.
Спустя шесть минут полузащитник Томас Пина удвоил преимущество хозяев, добив мяч в сетку с полуметра после грубой ошибки голкипера «Вальядолида», не сумевшего удержать мяч в руках.
На 75-й минуте «Алавес» получил право на пенальти, который реализовал Лукас Перес.
«Алавес» прервал трехматчевую серию без побед и вышел на 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. «Вальядолид» с 17 очками занимает 13-е место.
«Валенсия» — «Гранада» 2:0
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 2:0.
На 74-й минуте встречи счет открыл защитник Даниэль Васс, а на 7-й компенсированной минуте игры окончательный счет установил полузащитник Ферран Торрес.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев пропускал матч из-за мышечного повреждения.
«Валенсия» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Гранада» — 6-я строчка и 20 баллов.
«Эйбар» — «Реал Мадрид»
9 ноября, 20:30 мск
«Барселона» — «Сельта»
9 ноября, 23:00 мск
«Мальорка» — «Вильярреал»
10 ноября, 14:00 мск
«Атлетик» Б — «Леванте»
10 ноября, 16:00 мск
«Атлетико» М — «Эспаньол»
10 ноября, 18:00 мск
«Хетафе» — «Осасуна»
10 ноября, 20:30 мск