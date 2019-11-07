Тухель: В Лиге чемпионов порой приходится помучиться

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал победу над «Брюгге» (1:0) в четвертом туре Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов порой приходится помучиться. "Брюгге" не проигрывал около 25 матчей, после чего дважды уступил нам. Против такой команды все не может пройти без некоторых мучений.

В первые 15 минут мы слишком часто дарили мяч сопернику. Впоследствии нам удавалось лучше контролировать их контратаки. Но затем снова начали допускать ошибки. После пенальти мне казалось, что мы играем с некоторой опаской, что можем упустить победу, поскольку сопернику нечего терять. Было сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

ПСЖ набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» второй — 7 очков, «Брюгге» — 2, «Галатасарай» — 1. 0