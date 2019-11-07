Тухель: В Лиге чемпионов порой приходится помучиться

Томас Тухель
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«В Лиге чемпионов порой приходится помучиться. "Брюгге" не проигрывал около 25 матчей, после чего дважды уступил нам. Против такой команды все не может пройти без некоторых мучений.
В первые 15 минут мы слишком часто дарили мяч сопернику. Впоследствии нам удавалось лучше контролировать их контратаки. Но затем снова начали допускать ошибки. После пенальти мне казалось, что мы играем с некоторой опаской, что можем упустить победу, поскольку сопернику нечего терять. Было сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.
ПСЖ набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» второй — 7 очков, «Брюгге» — 2, «Галатасарай» — 1. 0