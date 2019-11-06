Щенников: Пока есть шансы, надо бороться до конца и верить в успех

Защитник ПФК ЦСКАвысказал мнение о предстоящем гостевом матче Лиги Европы в

«Рад вернуться на поле, долго не играл. Чувствую себя нормально, но кондиции нужно набирать.

Что касается "Ференцвароша", это сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата, завтра будет сложная игра.

Пока есть шансы, надо бороться до конца и верить в это. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет.

Черная полоса прервалась? Мне кажется, ее и не было. Все матчи играли хорошо. Надеюсь, что завтрашняя игра будет победной», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0