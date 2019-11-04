Швайнштайгер: Я помню, как Моуриньо постоянно расспрашивал меня о «Баварии»

Deutsche Welle процитировало. Футболист рассказал о том, как Жозе Моуриньо спрашивал у него о Бундеслиге и

«Я могу представить Моуринью в Германии. Я помню, как он постоянно расспрашивал меня о "Баварии" и Бундеслиге. Во время поездок "МЮ" на выездные матчи по телевизору все время шли матчи Бундеслиги.

Жозе знал каждого футболиста в Бундеслиге, даже тех, кто играл за маленькие клубы. Также Моуринью учил немецкий язык», — сказал Швайнштайгер в интервью.

Мюнхенскую «Баварию» покинул Нико Ковач. Пока что клуб в поисках нового главного тренера. Представители «баварцев» связывались с Эриком тен Хагом, чтобы договориться о контракте. 0