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    Швайнштайгер: Я помню, как Моуриньо постоянно расспрашивал меня о «Баварии»

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    Deutsche Welle процитировало Бастиана Швайнштайгера. Футболист рассказал о том, как Жозе Моуриньо спрашивал у него о Бундеслиге и «Баварии».

    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо

    «Я могу представить Моуринью в Германии. Я помню, как он постоянно расспрашивал меня о "Баварии" и Бундеслиге. Во время поездок "МЮ" на выездные матчи по телевизору все время шли матчи Бундеслиги.

    Жозе знал каждого футболиста в Бундеслиге, даже тех, кто играл за маленькие клубы. Также Моуринью учил немецкий язык», — сказал Швайнштайгер в интервью.

    Мюнхенскую «Баварию» покинул Нико Ковач. Пока что клуб в поисках нового главного тренера. Представители «баварцев» связывались с Эриком тен Хагом, чтобы договориться о контракте. 0

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