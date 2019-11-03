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    «Лион» выиграл у «Тулузы» в матче Лиги 1

    «Тулуза» — «Лион»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Лион» одержал победу над «Тулузой» в выездном матче 12-го тура французской Лиги 1.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    Встреча, которая прошла в Тулузе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

    «Тулуза» дважды выходила вперед после гола Яя Саного (15 минута) и автогола вратаря Антони Лопеша (57), но «Лион» сравнивал счет усилиями Мемфиса Депая (26) и Муссы Дембеле (67).

    Победу «ткачам» принес тот же Депай, оформивший дубль в компенсированное время второго тайма.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает восьмое место (16 очков), а «Тулуза» — 19-е (12 очков).

    Другие результаты:

    «Марсель» — «Лилль» — 2:1
    «Амьен» — «Брест» — 1:0
    «Анже» — «Страсбур» — 1:0
    «Мец» — «Монпелье» — 2:2
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