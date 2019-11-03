«Тулуза» — «Лион»: счет матча 2:3, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 12-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла в Тулузе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Тулуза» дважды выходила вперед после гола Яя Саного (15 минута) и автогола вратаря Антони Лопеша (57), но «Лион» сравнивал счет усилиями Мемфиса Депая (26) и Муссы Дембеле (67).

Победу «ткачам» принес тот же Депай, оформивший дубль в компенсированное время второго тайма.

В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает восьмое место (16 очков), а «Тулуза» — 19-е (12 очков).

Другие результаты:

«Марсель» — «Лилль» — 2:1

«Амьен» — «Брест» — 1:0

«Анже» — «Страсбур» — 1:0

«Мец» — «Монпелье» — 2:2

«Ним» — «Ренн» — матч перенесен из-за дождя 0