«Зенит» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме «сине-бело-голубые» владели преимуществом, но свои моменты не реализовали, тогда как «армейцам» удалось выйти вперед незадолго до свистка на перерыв. Федор Чалов головой сделал скидку к штрафной площади, Никола Влашич прокинул мяч себе на ход, ушел от двух опекунов и пробил точно в дальний угол.

Календарь и таблица РПЛ

На 54-й минуте «красно-синие» остались в меньшинстве. Команду подвел Яка Бийол, получивший две желтые карточки в течение трех минут.

После этого инициатива полностью перешла к петербуржцам, которые сравняли счет на 73-й минуте. Артем Дзюба протащил мяч по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а Александр Ерохин из-под Вадима Карпова пробил в дальний угол.

РПЛ. 15-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 1:1 (0:1) Голы: Влашич, 45+1 (0:1). Ерохин, 73 (1:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Шатов, 60), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 68), Барриос, Оздоев, Жирков (Мак, 88), Дзюба, АзмунЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков (С.Гогуа, 90+2), Бистрович, Бийол, Влашич, Ахметов (Набабкин, 60), Чалов (Кучаев, 78)Предупреждения: Бийол, 51. Карпов, 54. Азмун, 85. Обляков, 85. Дуглас Сантос, 90+5. Барриос, 90+6. Мариу Фернандес, 90+6Удаление: Бийол, 54 (опасная игра, вторая ж.к.)

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (33 очка), а ЦСКА — пятое (27 очков). 0