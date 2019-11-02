«Зенит» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме «сине-бело-голубые» владели преимуществом, но свои моменты не реализовали, тогда как «армейцам» удалось выйти вперед незадолго до свистка на перерыв. Федор Чалов головой сделал скидку к штрафной площади, Никола Влашич прокинул мяч себе на ход, ушел от двух опекунов и пробил точно в дальний угол.
На 54-й минуте «красно-синие» остались в меньшинстве. Команду подвел Яка Бийол, получивший две желтые карточки в течение трех минут.
После этого инициатива полностью перешла к петербуржцам, которые сравняли счет на 73-й минуте. Артем Дзюба протащил мяч по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а Александр Ерохин из-под Вадима Карпова пробил в дальний угол.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (33 очка), а ЦСКА — пятое (27 очков). 0