В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва остается главным преследователем СКА на финише регулярки. В 64 играх столичный клуб набрал 90 очков, с которыми закрепился на втором месте в таблице Запада.

От санкт-петербуржцев, упорно отказывающихся уступать первую позицию, динамовцы отстают на одно очко при равенстве проведенных встреч. На один балл они опережают третий «Локомотив», который провел на игру больше.

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Последние матчи: Проиграв 4 февраля одному из прямых конкурентов — «Локомотиву» — на домашнем льду (3:4 Б), «Динамо» Москва удалось быстро сменить курс на победный. Так, в пяти следующих встречах столичный клуб не ошибся ни разу.

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Поочередно команда Алексея Кудашова разобралась с «Автомобилистом» (5:3), «Металлургом» Мг (4:3 Б), затем снова обыграла «Авто» (2:1 ОТ), после чего одержала верх над «Динамо» Минск (2:1) и «Витязем» (6:3).

Не сыграют: Столичному клубу в этой игре не поможет нападающий Седрик Пакетт из-за травмы.

Состояние команды: Цель «Динамо» Москва на остаток регулярки ясна — команда намерена провести серию безупречных по всем параметрам матчей и подловить на ошибке СКА, что даст возможность закончить сезон в статусе лидера.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В верхней части таблицы Востока произошли перестановки, однако «Салават Юлаев» они глобально не затронули, хотя и оказали определенное влияние.

В 64 матчах уфимцы набрали 85 очков, с которыми традиционно находится на третьем месте в конференции. Однако разрыв между новым лидером — «Авангардом» — увеличился до 3 баллов с учетом одинакового количества сыгранных матчей.

Последние матчи: Неделями ранее «Салават Юлаев» выдал непродолжительную, но достойную победную серию, в которую вошел тихий во всех смыслах матч с ЦСКА (2:0), принципиальная победа над «Ак Барсом» (2:1) и результативное безумие во встрече с «Авангардом» (7:2).

Однако за короткой серией локальных успехов последовала неудачная партия. Команда Виктора Козлова потерпела два поражения и обошлась в этих матчах без заброшенных шайб. Соперниками уфимцев были СКА (0:2) и «Локомотив» (0:3).

Не сыграют: Нападающие Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров не сыграют в этом матче из-за повреждений.

Состояние команды: Смещение «Металлурга» Мг с позиции лидера Востока не отразилось на ситуации «Салавата Юлаева», однако всего пара неудачных матчей значительно осложнила борьбу за первое место, которая замаячила перед уфимцами неделей ранее.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва выиграло в шести матчах из последних семи

Ни в одной из двух очных встреч в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» не забивал больше двух голов

В четырех играх «Динамо» Москва из шести предыдущих суммарно было заброшено от 6 шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.85, в победа «Салавата Юлаева» — в 3.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: К этому матчу динамовцы подходят на подъеме, а вот у «Салавата» не идет игра с топ-клубами с Запада, которым он даже не забивает. Еще на одном гостевом катке он попытается это исправить, но москвичи будут против.

Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.15

Прогноз: Даже не в лучших кондициях столичная команда на своем катке старалась играть результативно, а в текущих условиях ее высокий процент реализации едва ли ставится под сомнение.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.90.