«Динамо» Москва
Турнирное положение: «Динамо» Москва остается главным преследователем СКА на финише регулярки. В 64 играх столичный клуб набрал 90 очков, с которыми закрепился на втором месте в таблице Запада.
От санкт-петербуржцев, упорно отказывающихся уступать первую позицию, динамовцы отстают на одно очко при равенстве проведенных встреч. На один балл они опережают третий «Локомотив», который провел на игру больше.
Коэффициенты матча Динамо — Салават Юлаев
Последние матчи: Проиграв 4 февраля одному из прямых конкурентов — «Локомотиву» — на домашнем льду (3:4 Б), «Динамо» Москва удалось быстро сменить курс на победный. Так, в пяти следующих встречах столичный клуб не ошибся ни разу.
Поочередно команда Алексея Кудашова разобралась с «Автомобилистом» (5:3), «Металлургом» Мг (4:3 Б), затем снова обыграла «Авто» (2:1 ОТ), после чего одержала верх над «Динамо» Минск (2:1) и «Витязем» (6:3).
Не сыграют: Столичному клубу в этой игре не поможет нападающий Седрик Пакетт из-за травмы.
Состояние команды: Цель «Динамо» Москва на остаток регулярки ясна — команда намерена провести серию безупречных по всем параметрам матчей и подловить на ошибке СКА, что даст возможность закончить сезон в статусе лидера.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: В верхней части таблицы Востока произошли перестановки, однако «Салават Юлаев» они глобально не затронули, хотя и оказали определенное влияние.
В 64 матчах уфимцы набрали 85 очков, с которыми традиционно находится на третьем месте в конференции. Однако разрыв между новым лидером — «Авангардом» — увеличился до 3 баллов с учетом одинакового количества сыгранных матчей.
Последние матчи: Неделями ранее «Салават Юлаев» выдал непродолжительную, но достойную победную серию, в которую вошел тихий во всех смыслах матч с ЦСКА (2:0), принципиальная победа над «Ак Барсом» (2:1) и результативное безумие во встрече с «Авангардом» (7:2).
Однако за короткой серией локальных успехов последовала неудачная партия. Команда Виктора Козлова потерпела два поражения и обошлась в этих матчах без заброшенных шайб. Соперниками уфимцев были СКА (0:2) и «Локомотив» (0:3).
Не сыграют: Нападающие Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров не сыграют в этом матче из-за повреждений.
Состояние команды: Смещение «Металлурга» Мг с позиции лидера Востока не отразилось на ситуации «Салавата Юлаева», однако всего пара неудачных матчей значительно осложнила борьбу за первое место, которая замаячила перед уфимцами неделей ранее.
Статистика для ставок
- «Динамо» Москва выиграло в шести матчах из последних семи
- Ни в одной из двух очных встреч в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» не забивал больше двух голов
- В четырех играх «Динамо» Москва из шести предыдущих суммарно было заброшено от 6 шайб и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.85, в победа «Салавата Юлаева» — в 3.05.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.
Прогноз: К этому матчу динамовцы подходят на подъеме, а вот у «Салавата» не идет игра с топ-клубами с Запада, которым он даже не забивает. Еще на одном гостевом катке он попытается это исправить, но москвичи будут против.
Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.15
Прогноз: Даже не в лучших кондициях столичная команда на своем катке старалась играть результативно, а в текущих условиях ее высокий процент реализации едва ли ставится под сомнение.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.90.