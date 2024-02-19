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    «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?

    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Ставка (к. 3.15) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»
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    «Динамо» не проигрывает в течение пяти матчей
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Февраля 2024 года

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Динамо» Москва остается главным преследователем СКА на финише регулярки. В 64 играх столичный клуб набрал 90 очков, с которыми закрепился на втором месте в таблице Запада.

    От санкт-петербуржцев, упорно отказывающихся уступать первую позицию, динамовцы отстают на одно очко при равенстве проведенных встреч. На один балл они опережают третий «Локомотив», который провел на игру больше.

    Коэффициенты матча Динамо — Салават Юлаев

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  • 2.203.853.05Бонус$9500
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    Последние матчи: Проиграв 4 февраля одному из прямых конкурентов — «Локомотиву» — на домашнем льду (3:4 Б), «Динамо» Москва удалось быстро сменить курс на победный. Так, в пяти следующих встречах столичный клуб не ошибся ни разу.

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    Поочередно команда Алексея Кудашова разобралась с «Автомобилистом» (5:3), «Металлургом» Мг (4:3 Б), затем снова обыграла «Авто» (2:1 ОТ), после чего одержала верх над «Динамо» Минск (2:1) и «Витязем» (6:3).

    Не сыграют: Столичному клубу в этой игре не поможет нападающий Седрик Пакетт из-за травмы.

    Состояние команды: Цель «Динамо» Москва на остаток регулярки ясна — команда намерена провести серию безупречных по всем параметрам матчей и подловить на ошибке СКА, что даст возможность закончить сезон в статусе лидера.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В верхней части таблицы Востока произошли перестановки, однако «Салават Юлаев» они глобально не затронули, хотя и оказали определенное влияние.

    В 64 матчах уфимцы набрали 85 очков, с которыми традиционно находится на третьем месте в конференции. Однако разрыв между новым лидером — «Авангардом» — увеличился до 3 баллов с учетом одинакового количества сыгранных матчей.

    Последние матчи: Неделями ранее «Салават Юлаев» выдал непродолжительную, но достойную победную серию, в которую вошел тихий во всех смыслах матч с ЦСКА (2:0), принципиальная победа над «Ак Барсом» (2:1) и результативное безумие во встрече с «Авангардом» (7:2).

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    • Однако за короткой серией локальных успехов последовала неудачная партия. Команда Виктора Козлова потерпела два поражения и обошлась в этих матчах без заброшенных шайб. Соперниками уфимцев были СКА (0:2) и «Локомотив» (0:3).

    Не сыграют: Нападающие Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров не сыграют в этом матче из-за повреждений.

    Состояние команды: Смещение «Металлурга» Мг с позиции лидера Востока не отразилось на ситуации «Салавата Юлаева», однако всего пара неудачных матчей значительно осложнила борьбу за первое место, которая замаячила перед уфимцами неделей ранее.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва выиграло в шести матчах из последних семи

    • Ни в одной из двух очных встреч в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» не забивал больше двух голов

    • В четырех играх «Динамо» Москва из шести предыдущих суммарно было заброшено от 6 шайб и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.85, в победа «Салавата Юлаева» — в 3.05.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

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    Прогноз: К этому матчу динамовцы подходят на подъеме, а вот у «Салавата» не идет игра с топ-клубами с Запада, которым он даже не забивает. Еще на одном гостевом катке он попытается это исправить, но москвичи будут против.

    Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.15

    Прогноз: Даже не в лучших кондициях столичная команда на своем катке старалась играть результативно, а в текущих условиях ее высокий процент реализации едва ли ставится под сомнение.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.90.

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    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?
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