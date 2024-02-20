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    «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань»
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    «Шаньдун Тайшань»
    В рамках 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань». Начало — 11:00 (мск). «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение:: Эта команда в первом поединке добыла викторию над китайцами. «Кавасаки Фронтале», победив 3:2, имеет все шансы на выход в четвертьфинал.

    При этом до того команда выиграла Суперкубок Японии. В финале минимально был повержен «Виссел Кобе».

    Последние матчи: В двух последних официальных поединках команда победила. А вот до того ни разу не выиграла в 3 контрольных встречах.

    Вообще, «Кавасаки Фронтале» постепенно набирает обороты. Команда явно способна пройти очень далеко в турнире.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота «Кавасаки Фронтале» пропустил 11 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» наверняка постарается продолжить уверенный ход. Победа на выезде не должна расхолодить игроков.

    Японцы в предыдущем матче продемонстрировали умение атаковать. А уж на своем поле должны не ударить в грязь лицом.

    Стоит отметить, что у «Кавасаки Фронтале» нет ярко выраженного забивалы. Отличиться в составе команды может кто угодно.

    «Шаньдун Тайшань»

    Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» в минувший сезон вряд ли может записать себе в активе. Команда финишировала на 2 месте в чемпионате Китая.

    В финале Кубка Китая команда уступила «Шанхай Шеньхуа» (0:1).

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Шаньдун Тайшань» лишь 2 виктории.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: на текущий момент «Шаньдун Тайшань» набрал всего 2 очка. Команда опережает в таблице только аутсайдера «Депортиво Риесту».

    Вот только последние матчи команде откровенно не удаются. В 2 своих последних поединках «Шаньдун Тайшань» уступил.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и первая встреча японцам проиграна (2:3).

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Китайцам нужно рисковать, иначе вылет из турнира станет суровой реальностью.

    Статистика для ставок

    • «Кавасаки Фронтале» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Шаньдун Тайшань» имеет двухматчевую пораженческую серию

    • «Кавасаки Фронтале» в первом матче одолел китайцев (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.96, а победа соперника — в скромные 7.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.39.

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    Прогноз: Обе команды уже продемонстрировали свою силу в атаке, к тому же китайцам нужно непременно рисковать.

    «Кавасаки Фронтале» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.20

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    «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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