В рамках 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань». Начало — 11:00 (мск). «Кавасаки Фронтале» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение:: Эта команда в первом поединке добыла викторию над китайцами. «Кавасаки Фронтале», победив 3:2, имеет все шансы на выход в четвертьфинал.

При этом до того команда выиграла Суперкубок Японии. В финале минимально был повержен «Виссел Кобе».

Последние матчи: В двух последних официальных поединках команда победила. А вот до того ни разу не выиграла в 3 контрольных встречах.

Вообще, «Кавасаки Фронтале» постепенно набирает обороты. Команда явно способна пройти очень далеко в турнире.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 9 мячей. Причем в свои ворота «Кавасаки Фронтале» пропустил 11 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Кавасаки Фронтале» наверняка постарается продолжить уверенный ход. Победа на выезде не должна расхолодить игроков.

Японцы в предыдущем матче продемонстрировали умение атаковать. А уж на своем поле должны не ударить в грязь лицом.

Стоит отметить, что у «Кавасаки Фронтале» нет ярко выраженного забивалы. Отличиться в составе команды может кто угодно.

«Шаньдун Тайшань»

Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» в минувший сезон вряд ли может записать себе в активе. Команда финишировала на 2 месте в чемпионате Китая.

В финале Кубка Китая команда уступила «Шанхай Шеньхуа» (0:1).

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Шаньдун Тайшань» лишь 2 виктории.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на текущий момент «Шаньдун Тайшань» набрал всего 2 очка. Команда опережает в таблице только аутсайдера «Депортиво Риесту».

Вот только последние матчи команде откровенно не удаются. В 2 своих последних поединках «Шаньдун Тайшань» уступил.

Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и первая встреча японцам проиграна (2:3).

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Китайцам нужно рисковать, иначе вылет из турнира станет суровой реальностью.

Статистика для ставок

«Кавасаки Фронтале» выиграл в 2 своих последних матчах

«Шаньдун Тайшань» имеет двухматчевую пораженческую серию

«Кавасаки Фронтале» в первом матче одолел китайцев (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.96, а победа соперника — в скромные 7.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.39.

Прогноз: Обе команды уже продемонстрировали свою силу в атаке, к тому же китайцам нужно непременно рисковать.

«Кавасаки Фронтале» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.20