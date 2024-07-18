В первом отборочном раунде Лиги Европы 18 июля пройдет матч «Тобол» — «Ружомберок». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тобол»

Турнирная таблица: «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 12 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 28 июля против команды «Туран».

Последние матчи: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5).

Тобол — Ружомберок: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.624.114.91Бонус180%

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на спорт

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

«Ружомберок»

Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов. Новый сезон на внутренней арене стартует 28 июля, в этот день «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица».

Последние матчи: В победном матче против «Тобола» (5:2) в составе «Ружомберока» голами отметились Габриэль, Селецки, Мадленка, дубль на свой счет записал Матус Малы.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках

«Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно

«Ружомберок» — «Тобол» (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ружомберок» — в 4.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

Прогноз: «Тоболу» будет сложно отыграть три мяча у «Ружомберока», однако казахи вполне могут дать бой сопернику и даже выиграть.

Ставка: Фора «Тобола» (-1) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: В первой игре соперники забили друг другу 7 голов. Есть вероятность, что «Тобол» и «Ружомберок» не закроются и устроят футбольное шоу.

Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.96.