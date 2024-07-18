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    «Тобол» — «Ружомберок». Прогноз (к. 2.88) на Лигу Европы

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    «Ружомберок» — «Тобол»
    В первом отборочном раунде Лиги Европы 18 июля пройдет матч «Тобол» — «Ружомберок». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Ружомберок», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 18:00 Ружомберок

    Ружомберок

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Тобол»

    Турнирная таблица: «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 12 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 28 июля против команды «Туран».

    Последние матчи: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5).

    Тобол — Ружомберок: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.624.114.91Бонус180%
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на спорт

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.

    «Ружомберок»

    Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов. Новый сезон на внутренней арене стартует 28 июля, в этот день «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица».

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  • 15/07/2024

    • Последние матчи: В победном матче против «Тобола» (5:2) в составе «Ружомберока» голами отметились Габриэль, Селецки, Мадленка, дубль на свой счет записал Матус Малы.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках

    • «Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно

    • «Ружомберок» — «Тобол» (5:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ружомберок» — в 4.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: «Тоболу» будет сложно отыграть три мяча у «Ружомберока», однако казахи вполне могут дать бой сопернику и даже выиграть.

    Ставка: Фора «Тобола» (-1) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: В первой игре соперники забили друг другу 7 голов. Есть вероятность, что «Тобол» и «Ружомберок» не закроются и устроят футбольное шоу.

    Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.96.

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