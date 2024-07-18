Тобол
Ружомберок
«Тобол»
Турнирная таблица: «Тобол» занимает 4 место в турнирной таблице чемпината Казахстана. После 12 тура у костанайского клуба 19 набранных очков. Ближайший матч внутреннего первенства «Тобол» проведёт 28 июля против команды «Туран».
Последние матчи: Стартовал «Тобол» в Лиге Европы со знаком минус, в гостях обладатель Кубка Казахстана проиграл обладателю Кубка Словакии — «Ружомбероку» (2:5).
Тобол — Ружомберок: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Тобол» выступал в Лиге конференций. Казахстанский коллектив обыграл в квалификации трёх соперников, а именно финскую «Хонку», швейцарский «Базель» и ирландский «Дерри Сити». В заключительном отборочном раунде «Тобол» уступил «Виктории» из Чехии.
«Ружомберок»
Турнирная таблица: «Ружомберок» получил путёвку в Лигу Европы как обладатель Кубка Словакии. В чемпионате своей страны клуб занял итоговое 5 место с активом в 47 пунктов. Новый сезон на внутренней арене стартует 28 июля, в этот день «Ружомберок» на своём поле примет команду «Дукла Банска-Бистрица».
Последние матчи: В победном матче против «Тобола» (5:2) в составе «Ружомберока» голами отметились Габриэль, Селецки, Мадленка, дубль на свой счет записал Матус Малы.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Ружомберок» не играл в еврокубках
- «Ружомберок» и «Тобол» — обладатели Кубка Словакии и Казахстана соответственно
- «Ружомберок» — «Тобол» (5:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Ружомберок» — в 4.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.
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Прогноз: «Тоболу» будет сложно отыграть три мяча у «Ружомберока», однако казахи вполне могут дать бой сопернику и даже выиграть.
Ставка: Фора «Тобола» (-1) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: В первой игре соперники забили друг другу 7 голов. Есть вероятность, что «Тобол» и «Ружомберок» не закроются и устроят футбольное шоу.
Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.96.