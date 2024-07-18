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    Шнайдер легко оформит выход в четвертьфинал?

    Шнайдер — Макарова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Будапеште 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Макарова
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    Диана Шнайдер
    Две россиянки Диана Шнайдер и Екатерина Макарова встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 18 июля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Макарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 18 Июля 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Будапешт. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 14:00 Екатерина Макарова

    Екатерина Макарова

  • Россия
    •

    Диана Шнайдер

    Прогресс Шнайдер в этом сезоне продолжается, и последние результаты россиянки — яркое тому подтверждение.

    На «Уимблдон» россиянка приехала в качестве победительницы престижного турнира в немецком Бад Хомбурге. В Лондоне ей удалось продлить беспроигрышную серию до семи матчей, но там на её пути встретилась американка Наварро.

    Первая игра начавшегося венгерского турнира была не очень простой, поскольку венгерку Столлар удалось обыграть всего лишь в трех сетах.

    В матче против Макаровой расклад сил будет всецело на стороне Дианы, но Макарова просто так не сдастся.

    Екатерина Макарова

    Про Макарову даже в самые её сильные сезоны мало что было слышно в женском туре, но сейчас она делает очередной заход, чтобы заявить о себе во весь голос.

    Прогнозы на теннис

    В 28 лет Екатерина уже продемонстрировала несколько весьма впечатляющих турниров, на которых она выглядела лучше большинства сеянных соперниц.

    Для того, чтобы оказаться во втором круге престижного венгерского турнира ей пришлось одержать три победы подряд (правда, в одной встрече она прошла по дистанции дальше из-за неявки украинки).

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    С Бабош получилась хорошая игра, которая справедливо завершилась победой россиянки. Хочется верить, что и в матче против Шнайдер у неё найдутся аргументы для победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Диану в этом поединке: победа Шнайдер — 1.08, победа Макаровой — 8.00.

    Прогноз: Макарова не сможет справиться с атакой Шнайдер

    Ставка: Ф1 (-7) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу Шнайдер

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.79

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