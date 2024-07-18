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    Грикспор проиграет 223-й ракетке мира?

    Грикспор — Скатов. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Бостаде 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Скатов
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против представителя Казахстана Тимофей Скатова во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Скатов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 18 Июля 2024 года

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 11:00 Тимофей Скатов (Казахстан)

    Тимофей Скатов (Казахстан)

  • Бостад. Мужчины
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    Грикспор

    Таллон после поражения от серба Миомира Кецмановича во втором круге Уимблдона провел несколько тренировочных матчей на грунте, поэтому смена покрытия вряд ли станет для него проблемой.

    До сих пор в текущем сезоне нидерландский теннисист сыграл 16 матчей на глине в рамках турниров ATP. На данный момент у него восемь побед и столько же поражений.

    Свой лучший результат Грикспор показал на Ролан Гаррос — дошел до третьего круга, где уступил Саше Звереву. Немец отыгрался с 0-2 по сетам.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Грикспор выиграл по два матча на «Мастерсе» в Мадриде и и на турнире в Женеве.

    Скатов

    Тимофей тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе теннисист из Казахстана выиграл у итальянцем Маттео Джиганте и Андреа Пеллегрино.

    В первом круге Скатов ожержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 6:7, 6:2, 7:6.

    В начале июля 23-летний Скатов дошел до финала на грунтовом «челленджере» во французском Труа, а в конце мая взял титул в немецком Аугсбурге.

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    В текущем сезоне Тимофей, занимающий в рейтинге всего лишь 223-е место, провел на этом покрытии уже около 40 матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.44, победу Скатова букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: многое здесь будет зависеть от мотивации нидерландца. При максимальном настрое у него вряд ли возникнут серьезные проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-3,5) за 2.03.

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    Грикспор — Скатов: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Грикспор проиграет 223-й ракетке мира?
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