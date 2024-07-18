Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против представителя Казахстана Тимофей Скатова во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Скатов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон после поражения от серба Миомира Кецмановича во втором круге Уимблдона провел несколько тренировочных матчей на грунте, поэтому смена покрытия вряд ли станет для него проблемой.

До сих пор в текущем сезоне нидерландский теннисист сыграл 16 матчей на глине в рамках турниров ATP. На данный момент у него восемь побед и столько же поражений.

Свой лучший результат Грикспор показал на Ролан Гаррос — дошел до третьего круга, где уступил Саше Звереву. Немец отыгрался с 0-2 по сетам.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Грикспор выиграл по два матча на «Мастерсе» в Мадриде и и на турнире в Женеве.

Скатов

Тимофей тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе теннисист из Казахстана выиграл у итальянцем Маттео Джиганте и Андреа Пеллегрино.

В первом круге Скатов ожержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 6:7, 6:2, 7:6.

В начале июля 23-летний Скатов дошел до финала на грунтовом «челленджере» во французском Труа, а в конце мая взял титул в немецком Аугсбурге.

В текущем сезоне Тимофей, занимающий в рейтинге всего лишь 223-е место, провел на этом покрытии уже около 40 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.44, победу Скатова букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: многое здесь будет зависеть от мотивации нидерландца. При максимальном настрое у него вряд ли возникнут серьезные проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-3,5) за 2.03.