Таллон Грикспор
Тимофей Скатов (Казахстан)
Грикспор
Таллон после поражения от серба Миомира Кецмановича во втором круге Уимблдона провел несколько тренировочных матчей на грунте, поэтому смена покрытия вряд ли станет для него проблемой.
До сих пор в текущем сезоне нидерландский теннисист сыграл 16 матчей на глине в рамках турниров ATP. На данный момент у него восемь побед и столько же поражений.
Свой лучший результат Грикспор показал на Ролан Гаррос — дошел до третьего круга, где уступил Саше Звереву. Немец отыгрался с 0-2 по сетам.
Также стоит отметить, что Грикспор выиграл по два матча на «Мастерсе» в Мадриде и и на турнире в Женеве.
Скатов
Тимофей тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе теннисист из Казахстана выиграл у итальянцем Маттео Джиганте и Андреа Пеллегрино.
В первом круге Скатов ожержал волевую победу над японцем Таро Даниэлем — 6:7, 6:2, 7:6.
В начале июля 23-летний Скатов дошел до финала на грунтовом «челленджере» во французском Труа, а в конце мая взял титул в немецком Аугсбурге.
В текущем сезоне Тимофей, занимающий в рейтинге всего лишь 223-е место, провел на этом покрытии уже около 40 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.44, победу Скатова букмекеры предлагают за 2.80.
Прогноз: многое здесь будет зависеть от мотивации нидерландца. При максимальном настрое у него вряд ли возникнут серьезные проблемы.
- 2.18Норри — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.98Рублев — Тиранте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.16Лайович — Баэс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Грикспора с форой по геймам (-3,5) за 2.03.