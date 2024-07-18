Испанец Рафаэль Надаль сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Британский теннисист в первом раунде одержал победу над Йозефом Коваликом — 7:6, 6:4.

В этом матче, прежде всего, стоит отметить игру Кэмерона на собственной подаче — у словака не было ни одного брейк-пойнта.

Во второй партии Норри сделал брейк при счете 5:4. Соперник явно не справился с волнением в этот момент.

Ранее в этом сезоне Норри выиграл больше одного матча на грунте только на двух турнирах — в Рио-де-Жанейро и Барселоне.

Прогнозы на теннис

На Ролан Гаррос бывшая восьмая ракетка мира проиграл в первом раунде россиянину Павлу Котову.

Надаль

Рафа тем временем во вторник провел первый за 19 лет матч в Бостаде...В 2005-м он взял здесь титул.

На этот раз грунтовый король турнир в небольшом шведском городке вошел в программу подготовки грунтового короля к Олимпиаде.

В первом круге Надаль выиграл у Лео Борга — 6:3, 6:4. Несмотря на то, что сыну легендарного Бьорна Борга все же удалось взять больше трех геймов, стоит признать, что 38-летний испанец сыграл на очень хорошем уровне.

Есть ощущение, что сейчас Надаль готов гораздо лучше, чем перед Ролан Гаррос, на котором он уже в первом круге проиграл Саше Звереву.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.69, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в начале 2023-го Рафа проиграл британцу на United Cup. Зато перед этим у него была серия из четыре побед над Норри, и на этом отрезке он не отдал ни сета.

Понятно, годы идут, многое меняется, но сейчас мы склоняемся к тому, что Надалю хватит двух сетов для победы над Норри.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля в двух сетах за 2.18.