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    Сможет ли Надаль выиграть у Норри?

    Норри — Надаль. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Бостаде 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Надаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бостад. Мужчины 18 Июля 2024 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 11:00 Рафаэль Надаль

    Рафаэль Надаль

  • Испания
    •

    Норри

    Британский теннисист в первом раунде одержал победу над Йозефом Коваликом — 7:6, 6:4.

    В этом матче, прежде всего, стоит отметить игру Кэмерона на собственной подаче — у словака не было ни одного брейк-пойнта.

    Во второй партии Норри сделал брейк при счете 5:4. Соперник явно не справился с волнением в этот момент.

    Ранее в этом сезоне Норри выиграл больше одного матча на грунте только на двух турнирах — в Рио-де-Жанейро и Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    На Ролан Гаррос бывшая восьмая ракетка мира проиграл в первом раунде россиянину Павлу Котову.

    Надаль

    Рафа тем временем во вторник провел первый за 19 лет матч в Бостаде...В 2005-м он взял здесь титул.

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    • На этот раз грунтовый король турнир в небольшом шведском городке вошел в программу подготовки грунтового короля к Олимпиаде.

    В первом круге Надаль выиграл у Лео Борга — 6:3, 6:4. Несмотря на то, что сыну легендарного Бьорна Борга все же удалось взять больше трех геймов, стоит признать, что 38-летний испанец сыграл на очень хорошем уровне.

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    Есть ощущение, что сейчас Надаль готов гораздо лучше, чем перед Ролан Гаррос, на котором он уже в первом круге проиграл Саше Звереву.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.69, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в начале 2023-го Рафа проиграл британцу на United Cup. Зато перед этим у него была серия из четыре побед над Норри, и на этом отрезке он не отдал ни сета.

    Понятно, годы идут, многое меняется, но сейчас мы склоняемся к тому, что Надалю хватит двух сетов для победы над Норри.

    Рекомендуемая ставка: победа Надаля в двух сетах за 2.18.

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    Норри — Надаль: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Надаль выиграть у Норри?
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