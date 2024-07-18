Кэмерон Норри
Рафаэль Надаль
Норри
Британский теннисист в первом раунде одержал победу над Йозефом Коваликом — 7:6, 6:4.
В этом матче, прежде всего, стоит отметить игру Кэмерона на собственной подаче — у словака не было ни одного брейк-пойнта.
Во второй партии Норри сделал брейк при счете 5:4. Соперник явно не справился с волнением в этот момент.
Ранее в этом сезоне Норри выиграл больше одного матча на грунте только на двух турнирах — в Рио-де-Жанейро и Барселоне.
На Ролан Гаррос бывшая восьмая ракетка мира проиграл в первом раунде россиянину Павлу Котову.
Надаль
Рафа тем временем во вторник провел первый за 19 лет матч в Бостаде...В 2005-м он взял здесь титул.
На этот раз грунтовый король турнир в небольшом шведском городке вошел в программу подготовки грунтового короля к Олимпиаде.
В первом круге Надаль выиграл у Лео Борга — 6:3, 6:4. Несмотря на то, что сыну легендарного Бьорна Борга все же удалось взять больше трех геймов, стоит признать, что 38-летний испанец сыграл на очень хорошем уровне.
Есть ощущение, что сейчас Надаль готов гораздо лучше, чем перед Ролан Гаррос, на котором он уже в первом круге проиграл Саше Звереву.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 2.69, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в начале 2023-го Рафа проиграл британцу на United Cup. Зато перед этим у него была серия из четыре побед над Норри, и на этом отрезке он не отдал ни сета.
- 2.03Грикспор — Скатов: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.98Рублев — Тиранте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.16Лайович — Баэс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Понятно, годы идут, многое меняется, но сейчас мы склоняемся к тому, что Надалю хватит двух сетов для победы над Норри.
Рекомендуемая ставка: победа Надаля в двух сетах за 2.18.