Россиянка Эрика Андреева и американка Энн Ли встретятся во втором круге турнира в Палермо. Матч пройдет 18 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Э, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эрика Андреева

На фоне выступлений своей младшей сестры успехи Эрики Андреевой воспринимаются не так восхищенно, однако она также умеет на корте делать многое.

С начала этого сезона россиянка не выигрывала больше четырёх матчей подряд. Это произошло весной в американском Чарльстоне, где Эрика смогла пробиться в четвертьфинал через квалификацию.

На последних турнирах Андреева-старшая не могла победить более, чем в двух матчах подряд, но на соревновании в Палермо она начала с уверенной виктории над Дарьей Семенистой из Латвии.

В поединке против Ли будет предельно тяжело, поскольку американка находится на пике формы в данный момент сезона.

Энн Ли

Последние результаты Ли заставляют относиться к ней со всей серьезностью. После не очень убедительного старта года, ближе к лету она начала демонстрировать тот теннис, который от не все долго ждали.

Прогнозы на теннис

За шесть последних матчей она проиграла только итальянке Тревизан в финале грунтового турнира в шведском Бостаде.

В первом матче итальянского грунтового турнира не без проблем ей удалось одолеть Пэйтон Стирнс, которая по качеству игры выглядела куда убедительнее той же Ли.

Хочется верить, что победа над соотечественницей придаст Ли дополнительных сил, и она сможет справиться с юной россиянкой в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Эрики Андреевой — 2.31, победа Ли — 1.63.

Прогноз: Ли не упустит шанс пройти в четвертьфинал

Ставка: П2 за 1.63

Альтернативный прогноз: Преимущество американки будет подавляющим

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25