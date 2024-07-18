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    Ли не заметит на корте россиянку?

    Э. Андреева — Ли. Ставка (к. 1.63) и прогноз на матч в Будапеште 18 июля 2024 года

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    Энн Ли
    Россиянка Эрика Андреева и американка Энн Ли встретятся во втором круге турнира в Палермо. Матч пройдет 18 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Э, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 18 Июля 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Палермо. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 15:00 Энн Ли

    Энн Ли

  • США
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    Эрика Андреева

    На фоне выступлений своей младшей сестры успехи Эрики Андреевой воспринимаются не так восхищенно, однако она также умеет на корте делать многое.

    С начала этого сезона россиянка не выигрывала больше четырёх матчей подряд. Это произошло весной в американском Чарльстоне, где Эрика смогла пробиться в четвертьфинал через квалификацию.

    На последних турнирах Андреева-старшая не могла победить более, чем в двух матчах подряд, но на соревновании в Палермо она начала с уверенной виктории над Дарьей Семенистой из Латвии.

    В поединке против Ли будет предельно тяжело, поскольку американка находится на пике формы в данный момент сезона.

    Энн Ли

    Последние результаты Ли заставляют относиться к ней со всей серьезностью. После не очень убедительного старта года, ближе к лету она начала демонстрировать тот теннис, который от не все долго ждали.

    Прогнозы на теннис

    За шесть последних матчей она проиграла только итальянке Тревизан в финале грунтового турнира в шведском Бостаде.

    В первом матче итальянского грунтового турнира не без проблем ей удалось одолеть Пэйтон Стирнс, которая по качеству игры выглядела куда убедительнее той же Ли.

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    Хочется верить, что победа над соотечественницей придаст Ли дополнительных сил, и она сможет справиться с юной россиянкой в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Эрики Андреевой — 2.31, победа Ли — 1.63.

    Прогноз: Ли не упустит шанс пройти в четвертьфинал

    Ставка: П2 за 1.63

    Альтернативный прогноз: Преимущество американки будет подавляющим

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.25

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