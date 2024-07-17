Таварес встретится с Паком, Лемос сразится с Яндиробой. Анонс карда UFC Vegas 94

21 июля состоится турнир UFC Vegas 94. В главном событии вечера встретятся Аманда Лемос и Вирна Яндироба в женском минимальном весе

Бои предварительного карда

1. Мохаммед Усман в тяжелом весе сразится с Томасом Петерсоном

2. Луана Каролина в женском наилегчайшем весе подерется против Люси Пудиловой

3. Лоик Раджабов в легком весе встретится с Трейем Огденом

4. Миранда Маверик в женском наилегчайшем весе подерется с Дион Барбосой

5. Брайан Келлехер в легчайшем дивизионе сразится с Коди Гибсоном

6. Хайдер Амил подерется в полулегком дивизионе с Джеонгом Ли

7. Ду Ху Чой в полулегком весе встретится с Биллом Алджео

UFC Vegas 94: Lemos vs Jandiroba — July 20th | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет противостояние в наилегчайшем дивизионе с участием 14-го номера рейтинга Коди Дардена и Бруно Силвы. Предыдущие поединки данных бойцов закончились по-разному.

Коди не сумел совладать с натиском Тагира Уланбекова и уступил ему удушающим приемом во втором раунде. Хотя до той неудачи американец шел на серии из четырех выигранных поединков кряду.

У Бруно Силвы за 5 предыдущих встреч 3 победы и 2 поражения. Как и его грядущий оппонент, он также уступал Тагиру Уланбекову. На данном отрезке у него было поражение и от другого рейтингового бойца Давида Дворжака.

Как показывает практика, в противостояниях с представителями топ-15 Силве не везет. А предыдущая его победа в промоушене была достигнута над сорокалетним ветераном Тайсоном Нэмом. Так что для Бруно грядущий поединок станет максимально тяжелым.

Далее в октагон выйдут ветеран промоушена Курт Холобау и новичок лиги Кайнан Кручевски. Их встреча состоится в рамках легкой весовой категории. При этом каждый из них проиграл свой предыдущий поединок.

Ни на что не претендующий 37-летний Холобау в предыдущем бою уступил единогласным решением Трею Огдену. До этого он одержал 3 победы кряду в рамках проекта TUF, через который во второй раз пытался попасть в UFC.

Там уровень оппозиции у него был ниже, но в самом промоушене, как оказалось, Курт с трудом способен конкурировать с середняками. И даже вчерашний дебютант в лице Кручевски является для него серьезной проверкой на прочность.

Кайнан еще недавно шел на серии из шести выигранных поединков кряду, но в своем дебюте в UFC упал в нокаут от Элвиса Бреннера. Впрочем, шансы на победу в противостоянии с ветераном в лице Холобау у него довольно неплохие.

Стив Гарсия globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в полулегком весе с участием Стива Гарсии и Сеунгву Чоя. Бойцы подходят в разной форме к очному противостоянию. Представитель Южной Кореи еще недавно находился на грани вылета из промоушена.

Он шел на серии из трех поражений кряду, но в предыдущем поединке сумел одолеть Ярно Эрренса по очкам и сохранил прописку в лиге. Текущая форма оппонента Чоя гораздо лучше.

За 5 предыдущих поединков в активе Гарсии 4 победы и только одно поражение. Первоначально американец пробовал найти себя в легком весе, но со временем понял, что выступать в категории до 66 кг ему гораздо комфортнее.

Стоит отметить, что 3 свои последних поединка Стив выиграл нокаутами. И каждый из этих боев не дошел до начала третьего раунда. Такой нестабильный соперник, как Чой, это очередная возможность для Гарсии продлить свой винстрик.

Таварес и Лемос не собираются сдаваться

Аманда Лемос (слева) globallookpress.com

В рамках средней весовой категории в со-главном событии вечера встретятся Брэд Таварес и Чон Ен Пак. Обоих бойцов можно назвать середняками данного дивизиона. В более молодые годы Таварес и вовсе находился в топ-15 с амбициями на претендентский поединок.

Но в своем 36-летнем возрасте американец уже не может похвастаться прежней стабильностью. За 6 предыдущих поединков в его активе 3 победы и 3 поражения. Напомним, что Брэд является одним из рекордсменов среднего дивизиона по количеству проведенных боев в нем.

На его стороне колоссальный опыт и битвы с многими топами недавнего прошлого. Чон Ен Пак выступает в UFC с 2019 года и статистика у него довольно неплохая. Да и нынешняя актуальная форма южнокорейца гораздо лучше, чем у именитого оппонента.

В активе Чон Ена 4 победы и одно поражение за 5 предыдущих встреч. Пак дважды был близок к попаданию в рейтинг, но оба поединка, гарантировавших ему место в топ-15, он проиграл.

Чон Ен довольно неплохо борется. Три своих предыдущих боя он выиграл сабмишнами. Брэд даже в более молодые годы не отличался выдающимися навыками в партере. В этом противостоянии у корейского бойца есть возможность продемонстрировать все свои навыки на земле.

В главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона встретятся Аманда Лемос и Вирна Яндироба. Девушки в преддверии очной встречи располагаются на третьей и пятой строчках в рейтинге.

Стоит отметить, что у них также идентичная статистика в преддверии битвы в Лас-Вегасе. Каждая ранее за 6 предыдущих боев одержала по 4 победы и потерпела по 2 поражения. Однако предыдущий уровень оппозиции у них был разный.

Вирна удачно конкурировала только с теми, кто был за пределами первой десятки рейтинга. А вот Лемос побеждала соперниц, претендовавших на участие в титульной гонке.

Также она дралась с двумя бывшими чемпионками дивизиона Джессикой Андраде и Вэйли Чжан, но каждой из них проиграла. Лемос представляет собой универсального бойца, способного конкурировать как в стойке, так и в партере.

А вот у Яндиробы есть некоторые проблемы на земле. Также она обладает далеко не самой высокой скоростью на руках и это тоже может сказаться на результате поединка в пользу бывшей претендентки на титул Аманды Лемос.