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    Фису хватит двух сетов для победы над Дьере?

    Фис — Дьере. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Гамбурге 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Дьере
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против серба Ласло Дьере во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Дьере, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 18 Июля 2024 года

    Артур Филс (Франция)

  • Гамбург. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 13:00 Ласло Джере

    Ласло Джере

  • Сербия
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    Фис

    Эту неделю французский теннисист начал с волевой победы над Хауме Муньяром — 5:7, 6:3, 6:1.

    В первом сете Артура подвела игра на собственной подаче, тогда как в следующих двух партиях он не позволил испанцу взять на приеме хотя бы гейм.

    С учетом того, что это был первый матч после смены покрытия, Фис сыграл на очень хорошем уровне.

    С таким теннисом 20-летний Фис вполне способен защитить прошлогодний полуфинал в Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    В начале месяца Артур дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

    Дьере

    Ласло в первом раунде одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 7:6.

    Сербский теннисист наконец-то прервал серию поражений на уровне ATP, которая составляла шесть матчей и началась еще в конце марта, когда он проиграл Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Майами.

    Также стоит отметить, что в этом году Дьере слабо провел грунтовые турниры в Южной Америке — и в Буэнос-Айресе, и в Рио-де-Жанейро он прошел лишь один раунд.

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    Эта неделя имеет важнейшее значение для Дьере в контексте рейтинга — год назад он дошел в Гамбурге до финала и получил за это 330 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.54.

    Прогноз: скорее всего, на этот раз серб проиграет еще до четвертьфинала. Как-то в последнее время он не впечатляет в матчах против серьезных соперников.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.28.

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    Фис — Дьере: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Фису хватит двух сетов для победы над Дьере?
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