Француз Артур Фис сыграет против серба Ласло Дьере во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 18 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Дьере, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Эту неделю французский теннисист начал с волевой победы над Хауме Муньяром — 5:7, 6:3, 6:1.

В первом сете Артура подвела игра на собственной подаче, тогда как в следующих двух партиях он не позволил испанцу взять на приеме хотя бы гейм.

С учетом того, что это был первый матч после смены покрытия, Фис сыграл на очень хорошем уровне.

С таким теннисом 20-летний Фис вполне способен защитить прошлогодний полуфинал в Гамбурге.

Прогнозы на теннис

В начале месяца Артур дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

Дьере

Ласло в первом раунде одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 7:6.

Сербский теннисист наконец-то прервал серию поражений на уровне ATP, которая составляла шесть матчей и началась еще в конце марта, когда он проиграл Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Майами.

Также стоит отметить, что в этом году Дьере слабо провел грунтовые турниры в Южной Америке — и в Буэнос-Айресе, и в Рио-де-Жанейро он прошел лишь один раунд.

Эта неделя имеет важнейшее значение для Дьере в контексте рейтинга — год назад он дошел в Гамбурге до финала и получил за это 330 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.54.

Прогноз: скорее всего, на этот раз серб проиграет еще до четвертьфинала. Как-то в последнее время он не впечатляет в матчах против серьезных соперников.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.28.