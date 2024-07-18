Артур Филс (Франция)
Ласло Джере
Фис
Эту неделю французский теннисист начал с волевой победы над Хауме Муньяром — 5:7, 6:3, 6:1.
В первом сете Артура подвела игра на собственной подаче, тогда как в следующих двух партиях он не позволил испанцу взять на приеме хотя бы гейм.
С учетом того, что это был первый матч после смены покрытия, Фис сыграл на очень хорошем уровне.
С таким теннисом 20-летний Фис вполне способен защитить прошлогодний полуфинал в Гамбурге.
В начале месяца Артур дошел до четвертого круга на Уимблдоне.
Дьере
Ласло в первом раунде одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 7:6.
Сербский теннисист наконец-то прервал серию поражений на уровне ATP, которая составляла шесть матчей и началась еще в конце марта, когда он проиграл Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Майами.
Также стоит отметить, что в этом году Дьере слабо провел грунтовые турниры в Южной Америке — и в Буэнос-Айресе, и в Рио-де-Жанейро он прошел лишь один раунд.
Эта неделя имеет важнейшее значение для Дьере в контексте рейтинга — год назад он дошел в Гамбурге до финала и получил за это 330 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Дьере букмекеры предлагают за 2.54.
Прогноз: скорее всего, на этот раз серб проиграет еще до четвертьфинала. Как-то в последнее время он не впечатляет в матчах против серьезных соперников.
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Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.28.