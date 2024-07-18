Лос-Анджелес
Реал Солт Лэйк
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 22 матчей занимает первую позицию Западной конференции с 43 очками. Он забил 44 мяча и пропустил 29.
Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Реал Солт-Лейк», который сыграл на один поединок больше.
Лос-Анджелес — Реал Солт Лэйк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре остались без очков. На своем поле они были разбиты «Коламбус Крю» (1:5).
Этв неудача прервала победную серию франчайза в четыре поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС и Открытый кубок США.
Не сыграют: Лоренцо Деллавалле — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес» проиграл лишь раз при 12 победах и одной ничьей.
Такая форма делает хозяев фаворитом поединка, хотя в дуэли со своим прямым конкурентом чаша весов может склониться и в его пользу.
Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с 14-ю голами.
«Реал Солт-Лейк»
Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» по итогам 23 матчей занимает вторую позицию Западной конференции с 43 очками. Он забил 48 мячей и пропустил 30.
Команда идет в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от своего соперника, а также по ним же опережает ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Гэлакси».
Последние матчи: гости в последней игре потерпели разгром. На чужом поле с ними разобрался «Портленд Тимберс» (0:3).
Эта неудача прервала победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Джастин Глэд, Марсело Силва, Эрик Холт, Кевин Бонилья, Пабло Руис — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 12 последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Реал Солт-Лейк» проиграл лишь дважды при шести победах и четырех ничьих.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, хотя против прямого конкурента на выезде добыть даже балл будет сложно.
Кристиан Аранго — лучший бомбардир команды и всей лиги с 17-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали больше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей «Лос-Анджелеса» забивали обе команды
- в 10 из 12 последних матчей «Реал Солт-Лейк» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Реал Солт-Лейк» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. А в шести из семи их последних игр забивали обе команды.
При этом в трех из пяти последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.
Ставка: «Лос-Анджелес» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.95