18 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Реал Солт-Лейк». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Реал Солт-Лейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» по итогам 22 матчей занимает первую позицию Западной конференции с 43 очками. Он забил 44 мяча и пропустил 29.

Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Реал Солт-Лейк», который сыграл на один поединок больше.

Лос-Анджелес — Реал Солт Лэйк: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.524.805.80Страховка€100

Последние матчи: хозяева в последней игре остались без очков. На своем поле они были разбиты «Коламбус Крю» (1:5).

Этв неудача прервала победную серию франчайза в четыре поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС и Открытый кубок США.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Лоренцо Деллавалле — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних поединках в разных турнирах «Лос-Анджелес» проиграл лишь раз при 12 победах и одной ничьей.

Такая форма делает хозяев фаворитом поединка, хотя в дуэли со своим прямым конкурентом чаша весов может склониться и в его пользу.

Денис Буанга — лучший бомбардир команды в лиге с 14-ю голами.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» по итогам 23 матчей занимает вторую позицию Западной конференции с 43 очками. Он забил 48 мячей и пропустил 30.

Команда идет в зоне плей-офф и по дополнительным показателям отстает от своего соперника, а также по ним же опережает ближайшего преследователя «Лос-Анджелес Гэлакси».

Последние матчи: гости в последней игре потерпели разгром. На чужом поле с ними разобрался «Портленд Тимберс» (0:3).

Эта неудача прервала победную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

Не сыграют: Джастин Глэд, Марсело Силва, Эрик Холт, Кевин Бонилья, Пабло Руис — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Реал Солт-Лейк» проиграл лишь дважды при шести победах и четырех ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то уж точно на ничью, хотя против прямого конкурента на выезде добыть даже балл будет сложно.

Кристиан Аранго — лучший бомбардир команды и всей лиги с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Лос-Анджелеса» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Лос-Анджелеса» забивали обе команды

в 10 из 12 последних матчей «Реал Солт-Лейк» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Реал Солт-Лейк» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. А в шести из семи их последних игр забивали обе команды.

При этом в трех из пяти последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.95