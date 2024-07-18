Зиря
Шериф
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».
Последние матчи: Стартовую игру в Лиге «Шериф» проиграл вице-чемпиону Азербайджана — «Зире» (0:1).
Зиря — Шериф: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место
«Зиря»
Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».
Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках
- Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча
- «Шериф» — «Заря» (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа «Зири» — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.14 и 1.63 соответственно.
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Прогноз: «Шериф» нужна только победа, чтобы пробиться в следующий раунд, но линия атаки у тираспольчан пока хромает. «Зиря» наверняка, сможет сохранить свои ворота на замке.
Ставка: Фора «Зири» (0) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.21.