В первом отборочном раунде Лиги Европы 18 июля пройдет матч «Зиря» — «Шериф». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Шериф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

Последние матчи: Стартовую игру в Лиге «Шериф» проиграл вице-чемпиону Азербайджана — «Зире» (0:1).

Зиря — Шериф: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.703.251.97Бонус€600

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

«Зиря»

Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».

Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча

«Шериф» — «Заря» (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа «Зири» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.14 и 1.63 соответственно.

Прогноз: «Шериф» нужна только победа, чтобы пробиться в следующий раунд, но линия атаки у тираспольчан пока хромает. «Зиря» наверняка, сможет сохранить свои ворота на замке.

Ставка: Фора «Зири» (0) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.21.