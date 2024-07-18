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    «Шериф» сможет отыграть гандикап в один мяч?

    «Зиря» — «Шериф». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Шериф»
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    «Рома» — «Шериф». Лига Европы, сезон 2023-2024
    В первом отборочном раунде Лиги Европы 18 июля пройдет матч «Зиря» — «Шериф». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Зиря» — «Шериф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Зиря

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Зиря 19:00 Шериф

    Шериф

  • Тирасполь
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

    Последние матчи: Стартовую игру в Лиге «Шериф» проиграл вице-чемпиону Азербайджана — «Зире» (0:1).

    Зиря — Шериф: коэффициенты букмекеров

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  • 3.703.251.97Бонус€600
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Зиря» добыла минимальное преимущество над «Шерифом» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы (1:0). Единственный и победный гол в составе азербайджанского клуба на 88-й минуте забил грузинский форвард Давит Волков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

    • Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча

    • «Шериф» — «Заря» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа «Зири» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.14 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: «Шериф» нужна только победа, чтобы пробиться в следующий раунд, но линия атаки у тираспольчан пока хромает. «Зиря» наверняка, сможет сохранить свои ворота на замке.

    Ставка: Фора «Зири» (0) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.21.

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    «Зиря» — «Шериф»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шериф» сможет отыграть гандикап в один мяч?
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