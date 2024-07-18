18 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «КуПС» и «Страссен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КуПС» — «Страссен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«КуПС»

Турнирное положение: «КуПС» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Финляндии прошлого сезона.

Команда в первенстве текущей кампании по итогам 15 поединков лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 0:0.

Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «КуПС» не проиграл при двух победах.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который выиграл трижды в пяти последних поединках, а значит имеет хорошие шансы на успех.

Артту Хейнонен, Петтери Пеннанен и Джослин Луйейе-Лутумба — лучшие бомбардиры команды в чемпионате с четырьмя голами.

«Страссен»

«Страссен» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря шестому месту в чемпионате Люксембурге.

Столь низкая позиция позволила команде сыграть в еврокубке после того, как сразу два ее вышестоящих конкурента были лишены лицензии со стороны УЕФА.

Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью — 0:0.

Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были официальными, «Страссен» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Конрад Ацонг — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 11 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «КуПС» забивали меньше 2,5 голов

в двух из четырех последних матчей «КуПС» не выиграл

в четырех последних матчах «Страссена» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.00, победа «Страссена» — в 8.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.59 и 2.21.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева забивали. Так было и в восьми из их девяти последних домашних поединков.

При этом в двух последних поединках гости не смогли отличиться хотя бы одним голом.

Ставка: забьет только «КуПС» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Страссена».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.21