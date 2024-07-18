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    Обыграет ли «КуПС» «Страссен»?

    «КуПС» — «Страссен». Прогноз (к. 2.16) на Лигу конференций

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    «КуПС»
    18 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «КуПС» и «Страссен». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КуПС» — «Страссен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    КуПС

  • Лига конференций. Квалификация
    •  КуПС 18:00 Корвинул

    Корвинул

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «КуПС»

    Турнирное положение: «КуПС» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Финляндии прошлого сезона.

    Команда в первенстве текущей кампании по итогам 15 поединков лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 0:0.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «КуПС» не проиграл при двух победах.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который выиграл трижды в пяти последних поединках, а значит имеет хорошие шансы на успех.

    Артту Хейнонен, Петтери Пеннанен и Джослин Луйейе-Лутумба — лучшие бомбардиры команды в чемпионате с четырьмя голами.

    «Страссен»

    «Страссен» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря шестому месту в чемпионате Люксембурге.

    Столь низкая позиция позволила команде сыграть в еврокубке после того, как сразу два ее вышестоящих конкурента были лишены лицензии со стороны УЕФА.

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    • Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью — 0:0.

    Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые были официальными, «Страссен» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Конрад Ацонг — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «КуПС» забивали меньше 2,5 голов

    • в двух из четырех последних матчей «КуПС» не выиграл

    • в четырех последних матчах «Страссена» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.00, победа «Страссена» — в 8.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.59 и 2.21.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева забивали. Так было и в восьми из их девяти последних домашних поединков.

    При этом в двух последних поединках гости не смогли отличиться хотя бы одним голом.

    Ставка: забьет только «КуПС» за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Страссена».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.21

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    «КуПС» — «Страссен»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «КуПС» «Страссен»?
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