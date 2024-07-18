КуПС
Корвинул
«КуПС»
Турнирное положение: «КуПС» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второму месту в чемпионате Финляндии прошлого сезона.
Команда в первенстве текущей кампании по итогам 15 поединков лидирует в чемпионате Финляндии, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью на выезде — 0:0.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум с любым счетом в домашних стенах.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «КуПС» не проиграл при двух победах.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который выиграл трижды в пяти последних поединках, а значит имеет хорошие шансы на успех.
Артту Хейнонен, Петтери Пеннанен и Джослин Луйейе-Лутумба — лучшие бомбардиры команды в чемпионате с четырьмя голами.
«Страссен»
«Страссен» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря шестому месту в чемпионате Люксембурге.
Столь низкая позиция позволила команде сыграть в еврокубке после того, как сразу два ее вышестоящих конкурента были лишены лицензии со стороны УЕФА.
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб сыграл вничью — 0:0.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отбороный круг турнира ему нужно выигрывать с любым результатом на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые были официальными, «Страссен» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Конрад Ацонг — лучший бомбардир команды в лиге прошлой кампании с 11 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «КуПС» забивали меньше 2,5 голов
- в двух из четырех последних матчей «КуПС» не выиграл
- в четырех последних матчах «Страссена» хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «КуПС» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.00, победа «Страссена» — в 8.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.59 и 2.21.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева забивали. Так было и в восьми из их девяти последних домашних поединков.
При этом в двух последних поединках гости не смогли отличиться хотя бы одним голом.
Ставка: забьет только «КуПС» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести последних матчах «Страссена».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.21