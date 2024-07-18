ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичЛето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича Сборная Аргентины Закат поколения Месси. Аргентина закрепила место в истории триумфом на Кубке Америки Сборная ИспанииЗаслуженный триумф. Победа Испании на Евро-2024 — это только начало
    Все новости спорта

    Смогут ли КФ «Лапи» и «Висла» определить сильнейшего?

    КФ «Лапи» — «Висла». Ставка (к. 3.55) на Лигу Европы

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на КФ «Лапи» — «Висла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Висла»
    В ответном матче квалификации Лиги Европы КФ «Лапи» на своем поле примет «Вислу». Встреча пройдет 18 июля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч КФ «Лапи» — «Висла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Лапи

  • Подуево
    •  Лапи 17:30 Висла Кр

    Висла Кр

  • Краков
    •

    КФ «Лапи»

    Положение команды: команда из Подуево отлична провела минувший сезон чемпионата Косово.

    «Легенды» смогли набрать 71 очко в 36 матчах и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед только «Балканы».

    В рамках косовской лиги коллектив смог 56 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в первой игре квалификации КФ «Лапи» на выезде проиграл «Висле» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    До этого же подопечные Тахира Бататины проводили исключительно товарищеские матчи. Они победили «Шкендию» (2:0), проиграли «Тиквесу» (1:2) и «Струге» (0:2), а также сыграли вничью с «Партизани» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: сейчас трудно понять, в какой форме находился «Лапи», поскольку нет официальных игр, однако эта игра точно может стать последней в рамках квалификации к Лиге Европы.

    Пока что команда из Подуево продолжит играть товарищеские матчи, поскольку чемпионат Косово еще не стартует.

    «Висла»

    Турнирное положение: краковская команда в минувшем сезоне чемпионата Польши звезд с неба не хватала.

    Коллектив из Кракова смог набрать только 50 очков и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 9-15 июля
  • Морату ждет «Милан», о Рюдигере мечтают в Саудовской Аравии, Дани Ольмо может оказаться в «Ман Сити»
  • 15/07/2024

    • В Лигу Европы «белые звезды» попали благодаря тому, что победили в Кубке Польши, в финале обыграв «Погонь» (2:1).

    Последние матчи: благодаря победе в первой игре (2:0) «Висла» сделала ощутимый шаг на пути в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

    А вот последние игры чемпионата Польши прошлого сезона у команды Альберта Руде не заладились. Они проиграли «Термалике» (0:3), «Катовице» (2:5) и «Лехии» (3:4), а до этого сыграли вничью с «Заглембе» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Якуб Степак, Игор Ласицки, Каспер Дуда и Бартош Талар.

    Состояние команды: «Висла» уже одной ногой в следующем раунде квалификации Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с венским «Рапидом». Вот это уже станет проверкой на прочность для команды.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Чемпионат Польши стартует уже 28 июля. В этот день «Висла» в родных стенах примет варшавскую «Полонию». В этом сезоне команде однозначно нужно быть повыше в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • КФ «Лапи» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд, включая товарищеские

    • «Висла» выиграла только 1 из последних 5 официальных матчей

    • Игра в Кракове стала первым очным матчем команд в истории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Висла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.55, а победа КФ «Лапи» — в 3.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: польская команда, конечно, сильнее, но игра команд состоится в Косово, поэтому «Лапи» вполне по силам зацепиться за ничью, на что мы и поставим.

    Прогноз: думается, что «Висла» сильно не будет бежать вперед, поэтому вполне логичным видится, что команды не смогут забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Тимофеева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Варильяс — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монтейро — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дардери — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Евсеев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аванесян — Машарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Интер — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ноха Акуге — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шмидлова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Котов — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    КФ «Лапи» — «Висла»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли КФ «Лапи» и «Висла» определить сильнейшего?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры