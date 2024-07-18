В ответном матче квалификации Лиги Европы КФ «Лапи» на своем поле примет «Вислу». Встреча пройдет 18 июля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч КФ «Лапи» — «Висла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КФ «Лапи»

Положение команды: команда из Подуево отлична провела минувший сезон чемпионата Косово.

«Легенды» смогли набрать 71 очко в 36 матчах и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед только «Балканы».

В рамках косовской лиги коллектив смог 56 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в первой игре квалификации КФ «Лапи» на выезде проиграл «Висле» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

До этого же подопечные Тахира Бататины проводили исключительно товарищеские матчи. Они победили «Шкендию» (2:0), проиграли «Тиквесу» (1:2) и «Струге» (0:2), а также сыграли вничью с «Партизани» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: сейчас трудно понять, в какой форме находился «Лапи», поскольку нет официальных игр, однако эта игра точно может стать последней в рамках квалификации к Лиге Европы.

Пока что команда из Подуево продолжит играть товарищеские матчи, поскольку чемпионат Косово еще не стартует.

«Висла»

Турнирное положение: краковская команда в минувшем сезоне чемпионата Польши звезд с неба не хватала.

Коллектив из Кракова смог набрать только 50 очков и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.

В Лигу Европы «белые звезды» попали благодаря тому, что победили в Кубке Польши, в финале обыграв «Погонь» (2:1).

Последние матчи: благодаря победе в первой игре (2:0) «Висла» сделала ощутимый шаг на пути в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

А вот последние игры чемпионата Польши прошлого сезона у команды Альберта Руде не заладились. Они проиграли «Термалике» (0:3), «Катовице» (2:5) и «Лехии» (3:4), а до этого сыграли вничью с «Заглембе» (1:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Якуб Степак, Игор Ласицки, Каспер Дуда и Бартош Талар.

Состояние команды: «Висла» уже одной ногой в следующем раунде квалификации Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с венским «Рапидом». Вот это уже станет проверкой на прочность для команды.

Чемпионат Польши стартует уже 28 июля. В этот день «Висла» в родных стенах примет варшавскую «Полонию». В этом сезоне команде однозначно нужно быть повыше в турнирной таблице.

Статистика для ставок

КФ «Лапи» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд, включая товарищеские

«Висла» выиграла только 1 из последних 5 официальных матчей

Игра в Кракове стала первым очным матчем команд в истории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Висла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.55, а победа КФ «Лапи» — в 3.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: польская команда, конечно, сильнее, но игра команд состоится в Косово, поэтому «Лапи» вполне по силам зацепиться за ничью, на что мы и поставим.

Прогноз: думается, что «Висла» сильно не будет бежать вперед, поэтому вполне логичным видится, что команды не смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.