Лапи
Висла Кр
КФ «Лапи»
Положение команды: команда из Подуево отлична провела минувший сезон чемпионата Косово.
«Легенды» смогли набрать 71 очко в 36 матчах и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, пропустив вперед только «Балканы».
В рамках косовской лиги коллектив смог 56 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в первой игре квалификации КФ «Лапи» на выезде проиграл «Висле» (0:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
До этого же подопечные Тахира Бататины проводили исключительно товарищеские матчи. Они победили «Шкендию» (2:0), проиграли «Тиквесу» (1:2) и «Струге» (0:2), а также сыграли вничью с «Партизани» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.
Состояние команды: сейчас трудно понять, в какой форме находился «Лапи», поскольку нет официальных игр, однако эта игра точно может стать последней в рамках квалификации к Лиге Европы.
Пока что команда из Подуево продолжит играть товарищеские матчи, поскольку чемпионат Косово еще не стартует.
«Висла»
Турнирное положение: краковская команда в минувшем сезоне чемпионата Польши звезд с неба не хватала.
Коллектив из Кракова смог набрать только 50 очков и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице.
В Лигу Европы «белые звезды» попали благодаря тому, что победили в Кубке Польши, в финале обыграв «Погонь» (2:1).
Последние матчи: благодаря победе в первой игре (2:0) «Висла» сделала ощутимый шаг на пути в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
А вот последние игры чемпионата Польши прошлого сезона у команды Альберта Руде не заладились. Они проиграли «Термалике» (0:3), «Катовице» (2:5) и «Лехии» (3:4), а до этого сыграли вничью с «Заглембе» (1:1).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Якуб Степак, Игор Ласицки, Каспер Дуда и Бартош Талар.
Состояние команды: «Висла» уже одной ногой в следующем раунде квалификации Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с венским «Рапидом». Вот это уже станет проверкой на прочность для команды.
Чемпионат Польши стартует уже 28 июля. В этот день «Висла» в родных стенах примет варшавскую «Полонию». В этом сезоне команде однозначно нужно быть повыше в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- КФ «Лапи» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд, включая товарищеские
- «Висла» выиграла только 1 из последних 5 официальных матчей
- Игра в Кракове стала первым очным матчем команд в истории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Висла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.55, а победа КФ «Лапи» — в 3.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 2.12Петрокуб — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.76Динамо Батуми — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.62Бешикташ — Шахтер Донецк: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: польская команда, конечно, сильнее, но игра команд состоится в Косово, поэтому «Лапи» вполне по силам зацепиться за ничью, на что мы и поставим.
Прогноз: думается, что «Висла» сильно не будет бежать вперед, поэтому вполне логичным видится, что команды не смогут забить 3 мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.