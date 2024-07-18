ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича Лионель Месси замахнется на еще один трофейРанний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара Брэд ТаваресТаварес встретится с Паком, Лемос сразится с Яндиробой. Анонс карда UFC Vegas 94
  • 22:12
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь нового сезона Серии А
  • 21:59
    • Официально: «Краснодар» подписал контракт с Диего Костой
  • 21:42
    • Романо: Ройс продолжит карьеру в «Лос Анджелес Гэлакси»
  • 21:08
    • Стала известна зарплата, которую Илич будет получать в «Зените»
  • 19:46
    • Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде
  • 19:36
    • EA Sports показала трейлер FC 25
  • 19:34
    • «Каролина» отправила Кузнецова на драфт отказов
    Все новости спорта

    «Урарту» добьётся победы в родных стенах?

    Урарту — Калев: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.88. Сегодня в 18:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Калев Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Урарту» — «Калев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Таллинна Калев» — «Урарту». Лига конференций, сезон 2024/2025
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Урарту» — «Таллинна Калев». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Калев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Урарту

  • Ереван
    •  Урарту 18:00 Калев Таллин

    Калев Таллин

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Урарту»

    Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».

    Последние матчи: «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян.

    Урарту — Калев Таллин: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).

    «Таллинна Калев»

    Турнирная таблица: «Калев» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне «Таллинна Калев» в 36 матчах набрал 53 очка.

  • Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров
  • О главных событиях последнего, тридцатого первого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • 15/07/2024

    • Последние матчи: В сезоне 2024 эстонского первенства участник Лиги конференций идёт на 6 месте с 20 набранными очками. В 20 туре высшей лиги «Калев» сыграл в результативную ничью с клубом «Курессааре» (2:2).

    В Лиге конференций «Таллинна Калев» уступил «Урарту» (1:2). В составе эстонцев голом отметился полузащитник Тристан Теевяли.

    Не сыграют: В составе команды есть один травмированный футболист, речь о центральном защитнике Рагнаре Клаване.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Урарту» одержал две победы

    • «Калев» и «Урарту» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Таллинна Калев» — в 14.60.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.39 и 1.56 соответственно.

    < Прогноз: «Урарту» к поединке против эстонского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победу хозяев.

    Ставка: Победа «Урарту» с форой (-2) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния «Урарту» и «Таллинна Калев» забили на двоих три мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Пера — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Норри — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Грикспор — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фис — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Коболли — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Андреева — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Трунжеллити — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч КФ Лапи — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КуПС — Страссен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тобол — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зиря — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Милсами — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Урарту» — «Калев»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Урарту» добьётся победы в родных стенах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры