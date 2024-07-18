В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Урарту» — «Таллинна Калев». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Урарту» — «Калев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урарту»

Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».

Последние матчи: «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).

«Таллинна Калев»

Турнирная таблица: «Калев» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне «Таллинна Калев» в 36 матчах набрал 53 очка.

Последние матчи: В сезоне 2024 эстонского первенства участник Лиги конференций идёт на 6 месте с 20 набранными очками. В 20 туре высшей лиги «Калев» сыграл в результативную ничью с клубом «Курессааре» (2:2).

В Лиге конференций «Таллинна Калев» уступил «Урарту» (1:2). В составе эстонцев голом отметился полузащитник Тристан Теевяли.

Не сыграют: В составе команды есть один травмированный футболист, речь о центральном защитнике Рагнаре Клаване.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках

В последних пяти матчах «Урарту» одержал две победы

«Калев» и «Урарту» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Таллинна Калев» — в 14.60.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.39 и 1.56 соответственно.

< Прогноз: «Урарту» к поединке против эстонского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победу хозяев.

Ставка: Победа «Урарту» с форой (-2) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния «Урарту» и «Таллинна Калев» забили на двоих три мяча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.84.