Урарту
Калев Таллин
«Урарту»
Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».
Последние матчи: «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян.
Урарту — Калев Таллин: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).
«Таллинна Калев»
Турнирная таблица: «Калев» — бронзовый призёр чемпионата Эстонии. В прошлом сезоне «Таллинна Калев» в 36 матчах набрал 53 очка.
Последние матчи: В сезоне 2024 эстонского первенства участник Лиги конференций идёт на 6 месте с 20 набранными очками. В 20 туре высшей лиги «Калев» сыграл в результативную ничью с клубом «Курессааре» (2:2).
В Лиге конференций «Таллинна Калев» уступил «Урарту» (1:2). В составе эстонцев голом отметился полузащитник Тристан Теевяли.
Не сыграют: В составе команды есть один травмированный футболист, речь о центральном защитнике Рагнаре Клаване.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Таллинна Калев» не играл в еврокубках
- В последних пяти матчах «Урарту» одержал две победы
- «Калев» и «Урарту» (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урарту» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Таллинна Калев» — в 14.60.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.39 и 1.56 соответственно.
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< Прогноз: «Урарту» к поединке против эстонского визави подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победу хозяев.
Ставка: Победа «Урарту» с форой (-2) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первой игре противостояния «Урарту» и «Таллинна Калев» забили на двоих три мяча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.84.