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    «Торпедо» сможет отыграться и попасть во 2-й раунд

    «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз (к. 1.83) на Лигу конференций

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    Прогноз и ставки на «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ»
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    «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 18 Июля 2024 года

    VCD Athletic

  • Товарищеские матчи (клубы)
  •  VCD Athletic 21:45 Cray Wanderers

    Cray Wanderers

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Милсами»

    Турнирная таблица: «Милсами» финишировал в чемпионате Молдавии на 4 месте, одержав 2 победы, сыграв 4 встречи вничью и потерпев 4 поражения.

    3 августа стартует новый сезон в Суперлиге Молдавии. В первом туре внутреннего первенства «Милсами» сразится с «Петрокубом», игра пройдёт на домашней арене «орлов» в Оргееве.

    Последние матчи: «Милсами» нанес поражение белорусскому «Торпедо» в первом матче первого раунда Лиги Европы (4:2). В составе молдавского клуба из Оргеева голы забивали Камара, Спэтару, оформивший дубль, был и автогол.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Милсами» не смог пройти дальше первого раунда, уступив литовскому клубу «Паневежис».

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси. В сезоне 2023 команда набрала 49 очков. Сейчас проходит новый розыгрыш белорусского чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» делит первую строчку с минским «Динамо», аккумулировав по 35 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Торпедо» хоть и потерпел крупное поражение, но сохраняет шансы на проход во второй раунд Лиги конференций. В составе «торпедовцев» голы забили Побудей и Шарковский.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» играл в квалификации Лиги конференций. Белорусский клуб в рамках 2 раунда уступил кипрскому коллективу АЕК Ларнака.

    Статистика для ставок

    • «Милсами» в последних пяти матчах одержал три победы

    • «Торпедо-БелАЗ» в последних пяти матчах одержал две победы

    • «Торпедо-БелАЗ» и «Милсами» (2:4)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.40, а победа «Милсами» — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: «Милсами» не тот клуб, которого стоит бояться, команда мало побеждает в последнее время, а это значит, что у «Торпедо» есть все шансы добиться положительного результата.

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.16.

    Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.45.

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