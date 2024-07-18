В первом отборочном раунде Лиги конференций 18 июля пройдет матч «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милсами»

Турнирная таблица: «Милсами» финишировал в чемпионате Молдавии на 4 месте, одержав 2 победы, сыграв 4 встречи вничью и потерпев 4 поражения.

3 августа стартует новый сезон в Суперлиге Молдавии. В первом туре внутреннего первенства «Милсами» сразится с «Петрокубом», игра пройдёт на домашней арене «орлов» в Оргееве.

Последние матчи: «Милсами» нанес поражение белорусскому «Торпедо» в первом матче первого раунда Лиги Европы (4:2). В составе молдавского клуба из Оргеева голы забивали Камара, Спэтару, оформивший дубль, был и автогол.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Милсами» не смог пройти дальше первого раунда, уступив литовскому клубу «Паневежис».

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирная таблица: «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси. В сезоне 2023 команда набрала 49 очков. Сейчас проходит новый розыгрыш белорусского чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» делит первую строчку с минским «Динамо», аккумулировав по 35 очков.

Последние матчи: «Торпедо» хоть и потерпел крупное поражение, но сохраняет шансы на проход во второй раунд Лиги конференций. В составе «торпедовцев» голы забили Побудей и Шарковский.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» играл в квалификации Лиги конференций. Белорусский клуб в рамках 2 раунда уступил кипрскому коллективу АЕК Ларнака.

Статистика для ставок

«Милсами» в последних пяти матчах одержал три победы

«Торпедо-БелАЗ» в последних пяти матчах одержал две победы

«Торпедо-БелАЗ» и «Милсами» (2:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.40, а победа «Милсами» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.81 соответственно.

Прогноз: «Милсами» не тот клуб, которого стоит бояться, команда мало побеждает в последнее время, а это значит, что у «Торпедо» есть все шансы добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.16.

Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.45.