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    В Пхохане будут забивать

    «Пхохан Стилерс» — «Чонбук Моторс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 20 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пхохан Стилерс» — «Чонбук Моторс»
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    Дан Петреску
    В рамках 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов 20 февраля пройдет матч «Пхохан Стилерс» — «Чонбук Моторс». Начало — 13:00 (мск). «Пхохан Стилерс» — «Чонбук Моторс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пхохан Стилерс»

    Турнирное положение:: Эта команда в первом поединке потерпела обидную неудачу. «Пхохан Стилерс» проиграл со счетом 0:2.

    При этом в своей группе Азиатской Лиги чемпионов команда уверенно финишировала на 1 месте.

    Последние матчи: В 6 поединках группового турнира «Пхохан Стилерс» добыл 5 побед при одной ничьей.

    Причем эта самая ничья случилась в заключительном туре. «Пхохан Стилерс» не сумел одолеть «Ухань Фри Таунс» (1:1).

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. Причем в свои ворота «Пхохан Стилерс» пропустил 3 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Пхохан Стилерс» наверняка постарается отыграться. Вот только теперь команда обязана рисковать.

    Вот только с реализацией у команды беда. В 3 своих последних поединках игроки клуба забили всего лишь 1 гол.

    При этом «Пхохан Стилерс» традиционно успешно противостоит «Чонбук Моторс». Из 5 последних очных поединков удалось извлечь 3 виктории.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: «Чонбук Моторс» может чувствовать себя относительно уверенно. Победа в первой встрече вышла уверенной.

    А вот до того команда Дана Петреску активно проводила контрольные поединки, отлично подготовившись к решающим матчам Азиатской Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Чонбук Моторс» 3 виктории при 2 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в 3 своих последних матчах «Чонбук Моторс» победил. Причем пропустила команда Петреску всего 1 мяч.

    Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Подопечные Петреску явно не должны упустить шанс пройти в четвертьфинал.

    Да и вообще, «Чонбук Моторс» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, в чем немалая доля вклада наставника.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать по счету. Впрочем, лишь отсиживаться в обороне «Чонбук Моторс» точно не собирается.

    Статистика для ставок

    • «Пхохан Стилерс» не выигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Чонбук Моторс» имеет трехматчевую победную серию

    • «Чонбук Моторс» в первом матче победил со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пхохан Стилерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.42, а победа соперника — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.74.

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    Прогноз: Хозяевам нужно непременно рисковать, да и команда Петреску не будет лишь обороняться.

    «Чонбук Моторс» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.54

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    «Пхохан Стилерс» — «Чонбук Моторс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на футбол. В Пхохане будут забивать
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