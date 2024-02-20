«Пхохан Стилерс»
Турнирное положение:: Эта команда в первом поединке потерпела обидную неудачу. «Пхохан Стилерс» проиграл со счетом 0:2.
При этом в своей группе Азиатской Лиги чемпионов команда уверенно финишировала на 1 месте.
Последние матчи: В 6 поединках группового турнира «Пхохан Стилерс» добыл 5 побед при одной ничьей.
Причем эта самая ничья случилась в заключительном туре. «Пхохан Стилерс» не сумел одолеть «Ухань Фри Таунс» (1:1).
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 4 мяча. Причем в свои ворота «Пхохан Стилерс» пропустил 3 раза.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Пхохан Стилерс» наверняка постарается отыграться. Вот только теперь команда обязана рисковать.
Вот только с реализацией у команды беда. В 3 своих последних поединках игроки клуба забили всего лишь 1 гол.
При этом «Пхохан Стилерс» традиционно успешно противостоит «Чонбук Моторс». Из 5 последних очных поединков удалось извлечь 3 виктории.
«Чонбук Моторс»
Турнирное положение: «Чонбук Моторс» может чувствовать себя относительно уверенно. Победа в первой встрече вышла уверенной.
А вот до того команда Дана Петреску активно проводила контрольные поединки, отлично подготовившись к решающим матчам Азиатской Лиги чемпионов.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Чонбук Моторс» 3 виктории при 2 поражениях.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в 3 своих последних матчах «Чонбук Моторс» победил. Причем пропустила команда Петреску всего 1 мяч.
Мотивации на отчетную встречу команде будет не занимать. Подопечные Петреску явно не должны упустить шанс пройти в четвертьфинал.
Да и вообще, «Чонбук Моторс» заметно прибавляет. Игра команды смотрится симпатично, в чем немалая доля вклада наставника.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать по счету. Впрочем, лишь отсиживаться в обороне «Чонбук Моторс» точно не собирается.
Статистика для ставок
- «Пхохан Стилерс» не выигрывал в 3 своих последних матчах
- «Чонбук Моторс» имеет трехматчевую победную серию
- «Чонбук Моторс» в первом матче победил со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пхохан Стилерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.42, а победа соперника — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.74.
Прогноз: Хозяевам нужно непременно рисковать, да и команда Петреску не будет лишь обороняться.
«Чонбук Моторс» явно сильнее оппонента, к тому же ныне проводит блестящий игровой отрезок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники огорчат друг друга после перерыва.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.54