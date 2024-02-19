ОконченМонца — Милан 4:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Монца» — «Милан» 4:2. Онлайн
  • 00:54
    • «Монца» вырвала победу у «Милана» в безумном матче
  • 22:32
    • «Реал Сосьедад» вырвал победу у «Мальорки»
  • 21:47
    • «Бохум» сенсационно обыграл «Баварию»
  • 21:25
    • «Лутон» уступил «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом
  • 00:38
    • «Брест» выиграл у «Марселя» в меньшинстве
    Все новости спорта

    «Монца» вырвала победу у «Милана» в безумном матче

    «Монца» — «Милан»: счет матча 4:2 (2:0), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Монца Милан
    В заключительном матче 25-го тура итальянской Серии А «Монца» обыграла «Милан» со счетом 4:2.

    Уоррен Бондо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уоррен Бондо

    Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:0. Отличились Маттео Пессина и Дани Мота.

    На 53-й минуте прямую красную карточку получил нападающий россонери Лука Йович.

    Но даже в меньшинстве «Милан» смог ответить двумя забитыми мячами. Они на счету Оливье Жиру и Кристиана Пулишича.

    Но «Монца» смогла все-таки вырвать победу на 90-й минуте после точного удара опорника Уоррена Бондо. Причем, голевую передачу ему отдал продолжатель славной династии Мальдини — Даниэль, арендованный у «Милана».

    Точку же в матче поставил молодой форвард Лоренцо Коломбо, также принадлежащий россонери.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Милан 3:2
    Голы: 1:0 Маттео Пессина (пенальти) (45'), 2:0 Дани Мота (45 + 6'), 2:1 Оливье Жиру (64'), 2:2 Кристиан Пулишич (88'), 3:2 Варрен Бондо (90') Предупреждения: Милан Дюрич (33'), Маттео Пессина (45 + 8'), Raffaele Palladino (52'), Дани Мота (76'), Варрен Бондо (76'), Маттео Габбиа (83') Удаление: Лука Йович (52')

    Календарь и таблица Серии А

    «Милна» идет третьим с 52 очками. «Монца» (33) — 11-я.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Ак Барс» замахнется на 2 очка в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Динамо» расширит свой беспроигрышный ряд?
  • «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры