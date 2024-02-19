«Монца» — «Милан»: счет матча 4:2 (2:0), обзор голов

В заключительном матче 25-го тура итальянской Серии Аобыграласо счетом 4:2.

Хозяева выиграли первый тайм со счетом 2:0. Отличились Маттео Пессина и Дани Мота.

На 53-й минуте прямую красную карточку получил нападающий россонери Лука Йович.

Но даже в меньшинстве «Милан» смог ответить двумя забитыми мячами. Они на счету Оливье Жиру и Кристиана Пулишича.

Но «Монца» смогла все-таки вырвать победу на 90-й минуте после точного удара опорника Уоррена Бондо. Причем, голевую передачу ему отдал продолжатель славной династии Мальдини — Даниэль, арендованный у «Милана».

Точку же в матче поставил молодой форвард Лоренцо Коломбо, также принадлежащий россонери.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Милан 3:2 Голы: 1:0 Маттео Пессина (пенальти) (45'), 2:0 Дани Мота (45 + 6'), 2:1 Оливье Жиру (64'), 2:2 Кристиан Пулишич (88'), 3:2 Варрен Бондо (90') Предупреждения: Милан Дюрич (33'), Маттео Пессина (45 + 8'), Raffaele Palladino (52'), Дани Мота (76'), Варрен Бондо (76'), Маттео Габбиа (83') Удаление: Лука Йович (52')

Календарь и таблица Серии А

«Милна» идет третьим с 52 очками. «Монца» (33) — 11-я.