Россиянка Дарья Касаткина сыграет против итальянки Лючии Бронцетти в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 16:00 мск. Касаткина — Бронцетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Дарья на минувшей неделе неудачно выступила на крупном турнире в Дохе, проиграв уже в первом круге Анастасии Павлюченковой (2:6, 6:7).

Но этот результат не стал сюрпризом, организаторы просто подставили россиянку, которой пришлось играть на следующий день после финала в Абу-Даби.

На турнире в ОАЭ Касаткина проиграла в решающем матче Елене Рыбакиной (1:6, 4:6). В итоге после столь нервной игры у нее было меньше суток на восстановление перед следующим матче уже в другой стране.

Примечательно, что в Дохе Касаткина впервые в сезоне не прошла ни раунда. На всех остальных турнирах она обязательно выигрывала хотя бы один матч.

Бронцетти

Лючия попала в основную сетку как лаки-лузер благодаря тому, что с турнира снялись украинка Марта Костюк и Онс Жабер.

Итальянка не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде японке Нао Хибино. Перед этим она уверенно переиграла чешку Терезу Мартинцову.

На недавнем турнире в Дохе Бронцетти уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге квалификации.

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В Абу-Даби Лючия тоже проиграла в решающем раунде отбора, но в итоге попала в основу как лаки-лузер, после чего, правда, сразу проиграла Ангелине Калининой.

В общем, начало сезона получилось для Бронцетти не самым простым и приятным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.17, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: с такими соперницами, как Бронцетти, Дарья в последнее время не испытывает серьезных проблем. Предстоящий матч, скорее всего, не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-5,5) за 1.92.