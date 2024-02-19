В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 19 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Спустя многие недели в битве лидеров Востока произошли изменения. «Металлург» Мг, набрав 87 очков в 64 встречах, опустился на второе место в таблице.

Новым лидером конференции стал «Авангард», от которого «Магнитка» — при одинаковом количестве сыгранных матчей — отстает на один балл. Разрыв между третьим «Салаватом Юлаевым» — 2 очка.

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Последние матчи: В начале февраля «Металлург» Мг одержал две победы на домашнем льду. В битве лидеров магнитогорцы переиграли «Авангард» (4:3 ОТ), а затем не пожалели «Адмирал» (5:1).

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Матч с одним из слабейших представителей Востока является на сегодняшний последним, в котором «Магнитка» набрала 2 очка. В трех следующих встречах команда Андрея Разина уступила «Динамо» Москва (3:4 Б), «Ак Барсу» (1:2) и «Авангарду» (0:3).

Не сыграют: Из-за травмы этот матч пропустит нападающий Егор Коробкин.

Состояние команды: Для «Магнитки», безусловно, стала шоком потеря лидерства на фоне нескольких поражений. Однако даже в заключительной фазе сезона команда Разина может прибавить и вернуть утраченную первую строчку, учитывая, что позже ей снова предстоит сыграть с «Авангардом».

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанский клуб надежно закреплен на четвертом месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 80 набранных очков по итогам 64 матчей.

На 4 балла при равенстве проведенных встреч «Ак Барс» отдалился от пятого «Автомобилиста», на 5 очков казанцы отстают от третьего «Салавата Юлаева», который принял участие в стольких же играх.

Последние матчи: В целом по дистанции «Ак Барс» в последние дни регулярки идет уверенно, хотя без осечек не обходится. Последнее его поражение датировано 10 февраля: в Уфе казанцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:2).

После очередного безуспешного «Зеленого дерби» команда Зинэтулы Билялетдинова одержала три подряд победы. Соперниками «Ак Барса» оказались «Нефтехимик» (3:0), «Металлург» Мг (2:1) и «Спартак» (3:0).

Не сыграют: Форвард Дмитрий Яшкин не поможет «Ак Барсу» в Магнитогорске из-за травмы.

Состояние команды: «Ак Барс» близок к тому, чтобы закончить сезон на четвертом месте. На фоне нестабильных преследователей он вряд ли проворонит 4-очковую фору, а при самых удачных раскладах — если у «Салавата» будет совсем все плохо — казанцы даже могут подняться в топ-3.

Статистика для ставок

«Ак Барс» потерпел всего одно поражение в пяти последних матчах в гостях

Только в двух матчах из десяти последних казанцы пропустили больше одного гола

В десяти последних домашних встречах «Металлурга» Мг общая результативность доходила до отметки 5+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.89.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.96.

Прогноз: В конце сезона «Ак Барс» не беспокоят значимые турнирные вопросы — команда доигрывает регулярку, стараясь подойти к кубковой кампании в хорошем тонусе. В это же время в системе «Магнитки» произошли нарушения, из-за которых она потеряла лидерство и целом утратила атакующий лоск. Для казанцев это идеальный момент наведаться в Магнитогорск.

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.32.

Прогноз: Ни «Металлург» Мг, ни «Ак Барс» в последних матчах не спешат организовывать результативный хоккей.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.96.