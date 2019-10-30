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    Сорокин: Чемпионат мира в России был получен честно

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы
    Генеральный директор заявочного и организационного комитетов «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что Россия могла получить право проведения ЧМ-2018 в нечестной борьбе.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин

    «Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке.

    Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», — цитирует Сорокина ТАСС.

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