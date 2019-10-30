Сорокин: Чемпионат мира в России был получен честно

Генеральный директор заявочного и организационного комитетов «Россия-2018»опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что Россия могла получить право проведения ЧМ-2018 в нечестной борьбе.

«Мы много раз участвовали в обсуждениях, отвечали на множество вопросов и прошли множество расследований. Но почему-то всегда оказываемся под каким-то прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно транспарентной обстановке.

Мы всегда были открыты для каких-то вопросов, всегда честно сообщали о том, что происходило во время заявочной кампании и подготовки. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными», — цитирует Сорокина ТАСС.

Россия получила право провести чемпионат мира 2018 года на голосовании, которое состоялось 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Турнир прошел в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года. 0