The Insider со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror сообщил, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.

Оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В документе содержится досье на каждого члена исполкома, а также предложение, какой именно к этому человеку можно найти подход. В частности, приводятся варианты прямого или косвенного подкупа.

Источник опубликовал фрагменты взломанной переписки между бывшим главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и заместителем гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александром Джорджадзе. Последний направил первому, а также Аркадию Дворковичу и Александру Плутнику, помощнику Игоря Шувалова, письмо с темой «досье на чиновников ФИФА». В файле, который оказался в рассылке, содержалась личная информация о членах исполкома ФИФА и возможных методах воздействия на них, чтобы добиться их расположения перед выбором страны—хозяйки ЧМ.

В другом письме делается акцент на том, что «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами».

Напомним, Россия получила право провести ЧМ-2018 по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, одержав победу во втором туре. 0