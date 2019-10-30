Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», «Барселона» разгромила «Вальядолид»

С 29 по 31 октября в испанской Примере проходят матчи одиннадцатого тура.

«Алавес» — «Атлетико» М 1:1

Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Альваро Мората, у хозяев отличился нападающий Перес Мартинес Лукас.

«Атлетико» набрал 20 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Атлетико» в гостях сыграет против «Севильи», а «Алавес» на выезде встретится с «Осасуной».

Примера. 11-й тур «Алавес» — «Атлетико» — 1:1 (0:0) Голы: Мората, 70 (0:1). Лукас, 83 (1:1)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо (Берк, 75), Гарсия, Хоселу (Томас Пина, 88), Лукас, Алейш Видаль, Риоха (Понс, 68)«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль, Эррера (Мората, 60), Льоренте (Партей, 46), Диегу Коста (Коке, 70), Корреа, ЛемарПредупреждения: Льоренте, 16. Вакасо, 29. Лагуардия, 61. Фелипе, 75. Эрмосо, 89. Гарсия, 89

«Барселона» — «Вальядолид» 5:1

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Вальядолид» со счетом 5:1.

В составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Еще по мячу записали на свой счет Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.

Единственный гол гостей на счету Кико.

«Барселона» после этого матча имеет в активе 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 9-м месте — 14 очков.

Примера. 11-й тур «Барселона» — «Вальядолид» — 5:1 (3:1) Голы: Лангле, 3 (1:0). Кико Оливас, 15 (1:1). Видаль, 29 (2:1). Месси, 34 (3:1). Месси, 75 (4:1). Суарес, 77 (5:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба (Сержи Роберто, 78), де Йонг (Ракитич, 60), Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Фати (Гризманн, 63)«Вальядолид»: Масип, Порро, Кико Оливас, Фернандес, Барба, Начо Мартинес (Салису, 33), Оскар Плано (Энес Унал, 66), Мичел, Ануар (Эрвиас, 53), Рубио, ГвардьолаПредупреждения: Фернандес, 45. Гвардьола, 68. Мичел, 79

«Реал Сосьедад» — «Леванте»

30 октября, 21:00 мск

«Валенсия» — «Севилья»

30 октября, 21:00 мск

«Атлетик» Б — «Эспаньол»

30 октября, 22:00 мск

«Бетис» — «Сельта»

30 октября, 23:00 мск

«Реал Мадрид» — «Леганес»

30 октября, 23:15 мск

«Эйбар» — «Вильярреал»

31 октября, 21:00 мск

«Мальорка» — «Осасуна»

31 октября, 21:00 мск

«Хетафе» — «Гранада»

31 октября, 23:15 мск