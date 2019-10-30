Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», «Барселона» разгромила «Вальядолид»

«Алавес» — «Атлетико» М 1:1
Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Альваро Мората, у хозяев отличился нападающий Перес Мартинес Лукас.
«Атлетико» набрал 20 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице Примеры. «Алавес» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче «Атлетико» в гостях сыграет против «Севильи», а «Алавес» на выезде встретится с «Осасуной».
«Барселона» — «Вальядолид» 5:1
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Вальядолид» со счетом 5:1.
В составе «Барселоны» дубль оформил Лионель Месси. Еще по мячу записали на свой счет Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.
Единственный гол гостей на счету Кико.
«Барселона» после этого матча имеет в активе 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» идет на 9-м месте — 14 очков.
«Реал Сосьедад» — «Леванте»
30 октября, 21:00 мск
«Валенсия» — «Севилья»
30 октября, 21:00 мск
«Атлетик» Б — «Эспаньол»
30 октября, 22:00 мск
«Бетис» — «Сельта»
30 октября, 23:00 мск
«Реал Мадрид» — «Леганес»
30 октября, 23:15 мск
«Эйбар» — «Вильярреал»
31 октября, 21:00 мск
«Мальорка» — «Осасуна»
31 октября, 21:00 мск