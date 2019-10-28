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    Аленичев может возглавить «Ротор»

    Футбол Трансферы Ротор Арсенал Тула Енисей
    В Правительстве Волгоградской области рассматривают кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Ротора», перед которым стоит задача выхода в РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    Ранее Аленичев уже выводил в Премьер-лигу тульский «Арсенал» и «Енисей». Красноярский клуб он покинул после завершения прошлого сезона, завершившегося вылетом красноярцев из элиты.

    До завершения осеннего этапа назначение 47-летнего специалиста вряд ли состоится: в 2019 году в ФНЛ играть осталось пять туров.

    Решение, вероятно, будет принято в перерыве первенства. Сам Аленичев заявлял, что готов поработать в первом дивизионе, если у клуба есть задачи и возможности. 0

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