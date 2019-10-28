Аленичев может возглавить «Ротор»

В Правительстве Волгоградской области рассматривают кандидатуруна пост главного тренера, перед которым стоит задача выхода в РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

Ранее Аленичев уже выводил в Премьер-лигу тульский «Арсенал» и «Енисей». Красноярский клуб он покинул после завершения прошлого сезона, завершившегося вылетом красноярцев из элиты.

До завершения осеннего этапа назначение 47-летнего специалиста вряд ли состоится: в 2019 году в ФНЛ играть осталось пять туров.

Решение, вероятно, будет принято в перерыве первенства. Сам Аленичев заявлял, что готов поработать в первом дивизионе, если у клуба есть задачи и возможности. 0