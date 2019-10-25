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    «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»

    «Вильярреал» — «Алавес»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Вильярреал» в домашнем матче десятого тура испанской Примеры разгромил «Алавес» — 4:1.

    Карл Токо Экамби
    Карл Токо Экамби

    Уже на 13-й минуте форвард хозяев Карл Токо Экамби открыл счет. Гости ответили точным ударом Лукаса Переса на 50-й минуте.

    На 65-й минуте Экамби оформил дубль, а на 84-й минуте Херар Морено упрочил преимущество «желтой субмарины».

    Окончательный результат в компенсированное время установил Хавьер Онтиверос.

    Примера. 10-й тур
    «Вильярреал» — «Алавес» — 4:1 (1:0)
    Голы: Токо-Экамби, 13 (1:0). Лукас, 50 (1:1). Токо-Экамби, 65 (2:1). Х.Морено, 84 (3:1). Онтиверос, 90+1 (4:1)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Тригерос, 79), Замбо (Чиквуэзе, 61), Х.Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия (Гвидетти, 84), Вакасо, Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Сайнс, 70), Риоха (Берк, 67)Предупреждения: Хоселу, 23. Марио Гаспар, 53. Магальян, 65. Пау Торрес, 77

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает третье место (17 очков), а «Алавес» — 14-е (11 очков). 0

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