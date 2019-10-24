Влашич: ЦСКА доминировал всю игру

Полузащитник ЦСКАподелился впечатлениями после поражения в Лиге Европы от(0:1).

«Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме. У нас было много моментов, но не смогли их реализовать. Очень расстроены результатом.

Да, первый тайм был лучше. Я не сказал бы, что мы плохо играли — несколько раз вратарь выручил "Ференцварош". Мы доминировали всю игру.

Больно смотреть в таблицу. Я знаю, что это совсем не отражает реальную силу нашей команды. Мы должны набирать максимальное количество очков, забивать максимальное количество голов.

Да, в первом тайме был хороший шанс забить, обычно я не промахиваюсь с таких позиций», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0