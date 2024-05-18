Агент Джикии обвинил «Спартак» в несоблюдении договоренностей

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» решение клуба не продлевать контракт с игроком.

«Для меня что тут может быть неожиданного? Люди дают слова, а потом заворачивают обратно.

Говорят, что Жданов принял решение? Значит, кто-то что-то знает. Мне об этом решении ничего не известно.

Лично мне господин, которого вы назвали, ничего не говорил. Кто принял решение — не знаю.

Где увидим Джикию? Помолчу пока», — приводит слова Шпинева Sport24.

Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.