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    Агент Джикии обвинил «Спартак» в несоблюдении договоренностей

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    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, решение клуба не продлевать контракт с игроком.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Для меня что тут может быть неожиданного? Люди дают слова, а потом заворачивают обратно.

    Говорят, что Жданов принял решение? Значит, кто-то что-то знает. Мне об этом решении ничего не известно.

    Лично мне господин, которого вы назвали, ничего не говорил. Кто принял решение — не знаю.

    Где увидим Джикию? Помолчу пока», — приводит слова Шпинева Sport24.

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    • Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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