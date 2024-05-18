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    Соболев эмоционально прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на решение клуба не продлевать контракт с защитником Георгием Джикией.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Удачи, капитан, друг, лидер и человек с большой буквы! Когда я пришел в "Спартак", ты первый, кто встретил меня и помогал мне во всем. Помогаешь и по сей день не только мне, но и всему клубу.

    Помню, как мы выиграли Кубок, помню, какие были у тебя проблемы перед этой игрой. И несмотря на это, ты вышел играть.

    Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи.

    Для "Спартака" это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан!», — написал Соболев в своем телеграм-канале.

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    • Джикия перешел в «Спартак» в 2017 году из «Амкара». Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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