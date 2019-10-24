ЦСКА — «Ференцварош»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийна своем поле уступил венгерскому(0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Армейцы доминировали до перерыва, создав ряд опаснейших моментов, но не сумев реализовать их. DJ втором тайме гости прибавили, перехватив инициативу.

А на 86-й минуте «Ференцварош» открыл счет. Исаэл пробил из-под Дивеева — Акинфеев отбил мяч в сторону, после чего Исаэл оказался первым на мяче и сделал прострел на пустые ворота на Варгу, который поразил пустые ворота ЦСКА.

Календарь и таблица Лиги Европы

Лига Европы. Группа H ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1 (0:0) Гол: Варга, 86ЦСКА (Россия): Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Чалов«Ференцварош» (Венгрия): Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Шигер, Харатин, Нгуен (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Игнатенко, Боли (Изаэл, 72)Предупреждения: Шигер, 74. Бистрович, 78. Харатин, 90+2. Магнуссон, 90+2

В другом матче группы Н болгарский «Лудогорец» на своем поле уступает «Эспаньолу» — 0:1.

Единственный мяч на 13-й минуте забил нападающий гостей Виктор Кампусано.

На 88-й минуте испанский клуб остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Хави Лопес.

Группа Н: 1. «Эспаньол» — 7 очков, 2. «Лудогорец» — 6, 3. «Ференцварош» — 4, 4. ЦСКА — 0. 0