ЦСКА — «Ференцварош»: счет матча 0:1, обзор гола

Армейцы доминировали до перерыва, создав ряд опаснейших моментов, но не сумев реализовать их. DJ втором тайме гости прибавили, перехватив инициативу.
А на 86-й минуте «Ференцварош» открыл счет. Исаэл пробил из-под Дивеева — Акинфеев отбил мяч в сторону, после чего Исаэл оказался первым на мяче и сделал прострел на пустые ворота на Варгу, который поразил пустые ворота ЦСКА.
Календарь и таблица Лиги Европы
В другом матче группы Н болгарский «Лудогорец» на своем поле уступает «Эспаньолу» — 0:1.
Единственный мяч на 13-й минуте забил нападающий гостей Виктор Кампусано.
На 88-й минуте испанский клуб остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Хави Лопес.
Группа Н: 1. «Эспаньол» — 7 очков, 2. «Лудогорец» — 6, 3. «Ференцварош» — 4, 4. ЦСКА — 0. 0