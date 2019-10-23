Нойер повторил достижение Кана в ЛЧ

Голкипер «Баварии»сыграл против «Олимпиаковса» (3:2) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для Нойера это уже 103-й матч в Лиге чемпионов. По этому показателю он догнал Оливера Кана. Таким образом, он повторил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов среди немецких вратарей.

Стоит отметить, что Кан все 103 своих матча в Лиге чемпионов провел в составе «Баварии». Нойер — нет. Ранее Мануэль защищал цвета «Шальке», за который сыграл 22 матча в престижнейшем еврокубке.

Нойер может побить рекорд Кана уже через две недели, 6 ноября, когда «Бавария» примет на своем поле «Олимпиакос» в матче четвертого тура группового этапа.

Самое большее количество матчей в ЛЧ среди немецких игроков провел Филипп Лам (112). Второе место — у Томаса Мюллера (107). 0