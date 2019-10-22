«Манчестер Сити» — «Аталанта»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известный составы «Манчестер Сити» и «Аталанты» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая пройдет в Англии, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Фернандинью, Родри, Менди, Гюндоган, Фоден, Де Брейне, Марез, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Стоунз, Жезус, Силва, Сильва, Канселу, Отаменди.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Джимсити, Масьелло, Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Гомес.

Запасные: Спортьелло, Муриэль, Арана, Хатебур, Ибаньес, Пашалич, Бэрроу.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.19, на ничью — 8.90, тогда как на успех «Аталанты» — 17.25.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0