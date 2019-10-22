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    Разгромит ли «Сити» неопытного соперника?

    «Манчестер Сити» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Аталанта»
    Серхио Агуэро
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Аталанта».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов «горожане» смогли набрать 6 очков, благодаря чему они уверенно вышли в лидеры турнирной таблицы Группы С.

    На старте еврокубковой кампании подопечные Пепа Гвардиолы крупно переиграли «Шахтер» (0:3), а затем «Манчестер Сити» покуражился в поединке с «Уотфордом» (8:0).

    В 1/16 финала Кубка лиги небесно-голубые одолели «Престон» (0:3), а в 7 туре АПЛ они взяли верх над «Эвертоном» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    1 октября во втором поединке в Лиге чемпионов «горожане» победили «Динамо» Загреб (2:0), но спустя неделю «Сити» уступил «Вулверхэмптону» (0:2). В последней на данный момент встрече команда из Манчестера оказалась сильнее клуба «Кристал Пэлас» (0:2).

    «Аталанта»

    Свой первый сезон в Лиге чемпионов команда из города Бергамо проводит крайне неудачно. Сейчас с нулем в графе набранных очков итальянский коллектив находится внизу турнирной таблицы.

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    • В первом поединке на евроарене «королева провинциалов» уступила «Динамо» Загреб (4:0), а в 4 туре Серии А подопечные Джана Пьеро Гасперини разошлись миром с «Фиорентиной» (2:2).

    Затем «Аталанта» сумела победить «Рому» (0:2) и «Сассуоло» (1:4). Но во втором матче в ЛЧ итальянцы потерпели поражение от «Шахтера» (1:2).

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    6 октября коллектив из Бергамо разобрался с «Лечче» в домашнем первенстве (3:1), а в 8 туре чемпионата команда упустила преимущество, из-за чего сыграла вничью с «Лацио» (3:3).

    Прогноз

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 7,50, а на победу «Аталанты» — 11,5.

    На своем поле «горожане» подарят болельщикам праздник футбола. Наш прогноз на матч — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0

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