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    «Ювентус» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» уступил туринскому «Ювентусу» (1:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Алексей Миранчук ушел от Бонуччи у чужой штрафной и здорово вывел на ударную позицию Мариу.

    Удар португальца с левого края владений туринцев парировал Щенсны, но первым на добивание успел все тот же Алексей и ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

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    На 41-й минуте Хедира навесил с правого фланга атаки во вратарскую «Локо», где Роналду опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гильерме, попав вратарю по лицу. Уже после этого Дибала поразил пустые ворота гостей, но арбитр справедливо гол не засчитал.

    Отыгрались туринцы на 77-й минуте. Дибала обыгрался дважды с Куадрадо у чужой штрафной, после чего исполнил прицельный удар точно в угол ворот Гильерме.

    А две минуты спустя Алекс Сандро нанес мощный удар из-за пределов штрафной, Гильерме парировал мяч перед собой прямо на Дибалу, и Пауло пробил в касание точно в дальний угол ворот.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ювентус» с 7 очками лидирует в группе D. «Локомотив» располагается на 3-й строчке, имея в активе 3 балла.

    В 4-м туре группового раунда «Локомотив» в Москве примет «Ювентус» 6 ноября.

    Лига чемпионов. Группа D
    «Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:1 (0:1)
    Голы: Миранчук, 30 (0:1). Дибала, 77 (1:1). Дибала, 79 (2:1)«Ювентус» (Италия): Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Матюиди (Рабьо, 65), Дибала (Бернардески, 82), Бентанкур, Криштиану Роналду«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Мурило, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук, ЭдерПредупреждения: Матюиди, 17. Куадрадо, 68. Крыховяк, 72. Баринов, 90

    В другом матче группы Д мадридский «Атлетико» ранее на своем поле обыграл леверкузенский «Байер» — 1:0. Единственный гол в конце матча забил Альваро Мората. 0

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